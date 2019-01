Galaxy S10, dettagli su disponibilità e prezzi

Luca Colantuoni,

Dopo qualche giorno di pausa riprendono i rumor sul prossimo top di gamma che Samsung annuncerà il 20 febbraio durante l’evento Unpacked 2019 di San Francisco. Le indiscrezioni riguardano stavolta la data di arrivo sul mercato dei Galaxy S10 e i possibili prezzi europei. Intanto il CEO DJ Koh promette che verranno soddisfatte le attese degli utenti.

Per quanto riguarda il numero di smartphone non sembrano esserci dubbi. Il produttore coreano annuncerà almeno tre modelli, ovvero Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 e Galaxy S10+. Non è chiaro se la versione 5G verrà ugualmente mostrata durante la presentazione, dato che arriverà sul mercato più tardi e solo nei paesi dove sono state attivate le reti di nuova generazione (in pratica solo Stati Uniti e Corea). La principale differenza sarà rappresentata dalla diagonale dello schermo: 5,8 pollici (S10 Lite), 6,1 pollici (S10) e 6,4 pollici (S10+).

Un fonte anonima, citando un rappresentante Samsung, afferma che il modello più piccolo non avrà il suffisso Lite nel nome e che tutti integreranno lo stesso chipset e lo stesso ammontare di memoria, ad eccezione del Galaxy S10+ che avrà una variante “premium” con 12 GB di RAM e 1 TB di storage. Confermata la presenza del jack audio da 3,5 millimetri e di Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI. Tutti i modelli verranno offerti nelle colorazione nero, bianco e verde, mentre alcuni saranno disponibili anche in blu e giallo.

I tre Galaxy S10 debutteranno sul mercato l’8 marzo, quindi circa due settimane dopo l’annuncio ufficiale. Tenendo conto le precedenti indiscrezioni, questi dovrebbero essere i prezzi per il mercato europeo:

Galaxy S10 Lite

4GB+128GB: 779 euro

Galaxy S10

6GB+128GB: 929 euro

8GB+512GB: 1.179 euro

Galaxy S10+

6GB+128GB: 1.049 euro

8GB+512GB: 1.299 euro

12GB+1TB: 1.599 euro

DJ Koh, CEO di Samsung Mobile, ha dichiarato che l’azienda cercherà di soddisfare le aspettative dei consumatori. Le vendite dei Galaxy S9/S9+ sono state inferiori alle attese, quindi Samsung ha deciso di apportare diversi cambiamenti alla decima generazione dei suoi top di gamma nella speranza di incrementare i profitti e guadagnare quote di mercato.