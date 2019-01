Le ottiche professionali di Fujifilm in casback

Antonino Caffo,

Va dal 1 febbraio fino al 31 marzo la promozione appena lanciata da Fujifilm che interessa ben 11 ottiche della Serie X, su cui vige un cashback sostanziale.

Tra obiettivi telezoom, zoom e ottiche fisse, il marchio riconosciuto a livello mondiale nel campo della fotografia ha pensato di andare incontro a chi necessita di cambiare o aggiornare il proprio armamentario, con prodotti di tutta qualità. Ecco allora che per coloro che acquistano presso i rivenditori autorizzati sul territorio italiano, Fujifilm restituisce cifre crescenti, a seconda delle ottiche scelte, tutte per la Serie X. Il risparmio sarà di:

600 euro i.i per XF200mmF2 R LM +XF1.4X TC F2 WR

400 euro i.i per XF8-16mmF2.8 R LM WR

350 euro i.i. per XF100-400mm F4.5-5.6 LM OIS WR

300 euro i.i. per XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro e XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

200 euro i.i. per XF16mmF1.4 R WR, XF56mmF1.2 R APD, XF90mmF2 LW WR, XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF10-24mmF4 R OIS

150 euro i.i per XF56mmF1.2 R

C’è da dire che sono consentite un massimo di cinque richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale e ciascuna sarà accettata soltanto se non include lo stesso modello delle richieste precedenti (quindi una sola ottica per cashback individuale). Però si possono avanzare domande di rimborso che includono più prodotti, differenti tra loro, solo dopo aver completato l’acquisto e non con la sola conferma dell’ordine.

Ricordiamo come Fujifilm abbia prorogato fino al 30 aprile 2019 la promozione Instant Rebate dedicato alla GFX 50R. il medio formato casalingo. L’azienda riserva un prezzo scontato per la GFX 50R se acquistata in kit con una ottica GF. In particolare: 5.085 euro con GF63mm (sconto immediato di 1.115 euro), 5.285 euro con la GF45mm (sconto immediato di 1.125 euro), 6.100 euro in kit con la GF32-64mm (sconto immediato di 1.020 euro).