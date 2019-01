Sony Xperia XZ4, fotocamera da 52 megapixel?

Luca Colantuoni,

Sony è uno dei produttori che ha programmato un evento al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Oltre a tre smartphone di fascia media (Xperia XA3, XA3 Plus e L3) verrà probabilmente annunciato il top di gamma Xperia XZ4, per il quale si prevede una fotocamera posteriore da 52 megapixel.

In base alle informazioni ricevute dal sito MySmartPrice, il Sony Xperia XZ4 avrà tre fotocamere posteriori, un numero sempre più frequente nei modelli di fascia alta (l’attuale Xperia XZ3 ha una singola fotocamera da 19 megapixel). Il produttore giapponese ha già sviluppato il sensore IMX586 da 48 megapixel (presente nel recente Honor View 20), ma per il prossimo top di gamma potrebbe essere scelto un sensore da 52 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.6. Grazie alla tecnica del pixel binning sarà possibile ottenere immagini di qualità elevata in condizione di scarsa illuminazione.

Nel modulo fotografico troverà posto anche un sensore da 16 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con apertura f/2.6 (non è noto l’ingrandimento dello zoom ottico). La terza fotocamera con sensore da 0,3 megapixel e obiettivo con apertura f/1.4 dovrebbe essere di tipo ToF (Time of Flight), quindi verrà sfruttata per catturare l’informazione sulla profondità.

Per quanto riguarda la restante dotazione hardware non ci sono particolari novità rispetto a quanto trapelato a dicembre. Il Sony Xperia XZ4 dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,55 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione di 3360×1440 pixel, rapporto di aspetto 21:9 e supporto HDR. Lo smartphone integrerà probabilmente un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con schede microSD. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.400 mAh. Nessun dubbio invece sul sistema operativo: Android 9 Pie.