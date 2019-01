Windows 10, il canale Skip Ahead aprirà presto

Filippo Vendrame,

Microsoft intende riaprire le registrazioni al canale Skip Ahead questa settimana. La comunicazione è stata data direttamente dal team di Windows Insider all’interno del canonico webcast che è solito tenere ogni mese. Questa importante notizia per tutti gli Insider arriva giusto a pochi giorni dalle affermazioni di Brandon LeBlanc che aveva sottolineato che la prima build di Windows 10 19H2 sarebbero arrivate tra qualche settimana.

Il canale Skip Ahead, si ricorda, permette agli Insider di accedere con largo anticipo a tutte le future novità di Microsoft legate allo sviluppo di Windows 10. Un canale a numero chiuso a cui possono accedere Insider selezionati visto che le build che vengono rilasciate sono particolarmente instabili e servono, quindi, grandi competenze per poterle testare. Gli addetti ai lavori saranno quindi contenti di sapere che le registrazioni al canale Skip Ahead stanno per riaprirsi visto che una volta raggiunto il numero limite di iscrizioni, le registrazioni non saranno più possibili.

Questa notizia, comunque, era sicuramente attesa da tempo. Con lo sviluppo di Windows 19H1 o Windows 10 April 2019 Update giunto al termine e con l’imminente arrivo delle primissime build di Windows 10 19H2, era solo questione di tempo prima che Microsoft decidesse di riaprire l’accredito per il canale Skip Ahead.

Il team di Windows Insider non ha specificato la data esatta dell’apertura delle registrazioni a Skip Ahead ma ha evidenziato che sarà data una formale comunicazione ufficiale. Visto che il team parla della fine della settimana, è possibile che le registrazioni possano essere aperte giovedì o venerdì.

La riapertura del canale sarà anche un modo per dare il via allo sviluppo di Windows 10 19H2, il prossimo grande step funzionale del sistema operativo di Microsoft che arriverà nel corso dell’autunno.

Windows 10 April 2018 Update, se non ci saranno intoppi, sarà distribuito a partire dal prossimo mese di aprile.