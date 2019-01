Windows 10, a rischio le Live Tiles?

Filippo Vendrame,

Le Live Tiles su Windows 10 potrebbero essere a rischio. Alcuni giorni fa era emersa l’indiscrezione che il futuro Windows Lite avrebbe potuto non disporre più delle Live Tiles. Una modifica che si ipotizzava potesse essere adottata in futuro anche all’interno di Windows 10. A rafforzare l’ipotesi che il sistema operativo di Microsoft possa perdere le mattonelle all’interno del menu Start, un dettaglio emerso all’interno dell’ultima build Insider di Windows 10 19H1.

Si è scoperto, infatti, che installando una nuova applicazione, Windows 10 non offre più la possibilità di inserirla all’interno del menu Start come Live Tiles. L’attuale versione del sistema operativo di Microsoft consente, invece, questa possibilità. Questo dettaglio potrebbe far pensare che il gigante del software stia progettando di eliminare le Live Tiles o di rivedere pesantemente la loro presenza. Ci potrebbero essere molteplici motivi che avrebbero condotto Microsoft ad effettuare questa scelta. Le Live Tiles in Windows 10 non hanno mai davvero preso piede e il loro scarso utilizzo poterebbe aver fatto decidere a Microsoft di eliminarle.

Inoltre, la casa di Redmond sta spingendo migliaia di utenti Windows 7 a passare a Windows 10 e una piattaforma software senza le Live Tiles potrebbe favorire la migrazione consentendo agli utenti di trovare un nuovo ambiente molto simile al precedente.

Infine, le Live Tiles erano state pensate originalmente per l’utilizzo con le dita sui tablet pc. Oggi è noto che Microsoft stia lavorando su di una nuova interfaccia basata su CShell proprio per i dispositivi touch. Dunque, le Live Tiles molto presto potrebbero diventare superflue.

Per capire meglio che progetti ha Microsoft bisognerà attendere sicuramente ancora alcuni mesi. All’inizio di maggio si terrà Build 2019, l’annuale conferenza degli sviluppatori della società. Quell’appuntamento potrebbe essere l’occasione per scoprire qualche dettaglio ulteriore sul futuro di Windows 10 e delle Live Tiles.