TIM 4Win, 1000 minuti e 10 GB per i nuovi clienti

TIM 4Win è una nuova offerta tariffaria che l’operatore propone a tutti coloro che acquisteranno una nuova SIM attivando un nuovo numero. Questa speciale tariffa non potrà essere attivata online ma solo essere richiesta esclusivamente all’interno dei punti vendita ufficiali di TIM. Più nello specifico, TIM 4Win offre a tutti coloro che l’attiveranno 1000 minuti di chiamate nazionali verso tutti e 20 GB di traffico Internet 4G.

Il tutto a 9,99 euro al mese con addebito sul credito residuo della SIM. Del traffico dati incluso nella tariffa, 5,2 GB possono essere utilizzati anche in Europa. Questa nuova speciale tariffa di TIM dedicata ai nuovi clienti prevede un costo di attivazione di 12 euro. Inoltre è previsto il pagamento di ulteriori 10 euro una tantum per l’acquisto della SIM. All’atto della sottoscrizione, i nuovi clienti dovranno pagare in negozio anche il primo mese del canone. Aderendo a TIM 4Win, l’operatore attiverà automaticamente anche l’opzione TIM In Viaggio Full per i viaggi al di fuori dell’Unione Europea.

Inoltre, TIM attiverà anche l’opzione “Giga di Scorta“ che permette agli utenti di poter continuare a navigare in caso di esaurimento del traffico dati a 1,90 euro ogni 200 MB sino al raggiungimento di 1 GB di traffico extra. Questa particolare opzione può essere, in ogni momento, disattivata.

Tutte le nuove SIM prevedono l’attivazione del piano tariffario di base “TIM Base e Chat” che permette di usare le app di chat senza limiti. Tale piano, però, prevede un costo di 2 euro al mese. In ogni momento, i clienti TIM possono decidere di cambiare profilo di base con uno che non prevede un canone mensile come “TIM Base New” e “TIM Semplice“. Il cambio è gratuito se effettuato manualmente attraverso la propria area clienti. Se il cambio sarà richiesto ad un operatore del 119 è previsto un pagamento di 3,99 euro una tantum.