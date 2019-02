Smartphone pieghevole Samsung, video ufficiale?

Luca Colantuoni,

L’evento Unpacked di Samsung avrà luogo a San Francisco il prossimo 20 febbraio. Oltre ai tre o quattro Galaxy S10, il produttore coreano annuncerà il suo primo smartphone pieghevole. Sul canale YouTube di Samsung Vietnam è apparso (e poi rimosso) un breve video che mostra l’atteso dispositivo.

Un prototipo dello smartphone era stato presentato durante la conferenza dedicata agli sviluppatori (SDC 2018). Il design di quel dispositivo era abbastanza grezzo (infatti è stato nascosto al buio), ma lo scopo di Samsung era quello di mostrare le modalità d’uso, ovvero smartphone (chiuso) e tablet (aperto). Nella clip pubblicata su YouTube si possono vedere i concept di vari prodotti che potrebbero arrivare sul mercato in futuro. Uno di essi (visibile dopo 24 secondi) è appunto lo smartphone pieghevole.

L’avveniristico device ha uno schermo esterno (forse da 4,6 pollici con risoluzione di 1960×840 pixel) e uno schermo OLED interno (forse da 7,3 pollici con risoluzione di 2152×1536 pixel). Non è possibile tuttavia stabilire se il prodotto finale avrà un aspetto simile, ma il design non dovrebbe essere molto differente. In base alle ultime indiscrezioni, la dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM e 512/1024 GB di storage.

Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Samsung apporterà alcune modifiche per sfruttare al meglio lo spazio disponibile nelle due modalità di funzionamento. L’arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre. Il prezzo non sarà alla portata di tutti. Si prevede infatti una cifra di circa 2.000 euro. Nei prossimi giorni potrebbero trapelare ulteriori dettagli sul dispositivo.