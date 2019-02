SPID: guida a SielteID, come funziona e costi

Filippo Vendrame,

SielteID è un sistema di identificazione digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e non solo con un’unica identità digitale. Più nello specifico, attraverso un unico account consente alle persone di accedere in modo sicuro, semplice e veloce ai servizi online di pubbliche amministrazioni e aziende private che sono parte del sistema SPID (Sistema Pubblico per l’Identità digitale).

SielteID ha una validità di 2 anni dalla sua attivazione e può essere rinnovato alla scadenza. Inoltre, è assolutamente gratuito. L’identità digitale può essere richiesta da tutti i cittadini italiani maggiorenni oppure da tutti coloro che sono dotati di permesso di soggiorno con residenza in Italia. Lo SPID può rappresentare un vantaggio soprattutto per i pensionati che potranno accedere online al loro Cedolino INPS, per i professionisti che potranno accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione senza fare lunghe code agli sportelli e per i neo 18enni che potranno ottenere un bonus di 500 euro da spendere in attività culturali. I docenti, invece, potranno richiedere la Carta del Docente che offre per ogni anno scolastico un bonus di 500 euro da spendere per la loro formazione.

Ottenere l’identità digitale e utilizzare il sistema SPID è davvero molto semplice e intuitivo. Con un’unica identità sarà possibile accedere a tutti i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e da tutti coloro che abbracciano il sistema SPID.

Gli utenti che vogliono usare il sistema offerto da SielteID per ottenere la loro identità digitale dovranno registrarsi e farsi riconoscere utilizzando uno strumento come la firma digitale, il CIE/CNS, il riconoscimento Web oppure De Visu seguendo la procedura guidata.

Una volta ottenuta la propria identità digitale, per accedere ai servizi aderenti al sistema SPID non si dovrà fare altro che collegarsi al sito, usare il pulsante “Entra con SPID”, scegliere di autenticarsi con SielteID, inserire le credenziali e poi entrare.