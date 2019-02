Windows 10 19H1 build 18329 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18329 di Windows 10 19H1 agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. Il change log condiviso dalla casa di Redmond non è ampissimo ma questo non deve stupire visto che lo sviluppo di questo nuovo grande aggiornamento funzionale del sistema operativo sta giungendo al termine. Per il mese di marzo, infatti, è attesa la build RTM. Il rilascio finale, invece, con il nome di Windows 10 April 2019 Update, dovrebbe avvenire, salvo intoppi, durante il mese di aprile.

Tra le note di rilascio di questa nuova build di sviluppo di Windows 10 emerge l’introduzione delle Top App nella ricerca. All’interno del nuovo box di ricerca di Windows, appariranno, in alto, le applicazioni installate più importanti. Trattasi di un modo per aiutare gli utenti a trovare più velocemente quello che stanno cercando. Seconda piccola novità la possibilità di eseguire app desktop Win32 come Spotify o Paint.NET all’interno della Mixed Reality. Microsoft evidenzia come trattasi di una novità ancora in sviluppo e quindi con problemi e bug. All’interno di questa nuova build di sviluppo di Windows 10 arriva anche il supporto alla tastiera ADLaM e Osage.

Infine, Microsoft ha introdotto alcune novità all’app Posta e Calendario tra cui un nuovo e più esteso tema scuro. Oltre a queste novità, comunque, minori, Microsoft ha messo in evidenza una lunga serie di correzioni di bug e un miglioramento generale delle prestazioni.

Sono presenti, comunque, ancora diversi problemi e bug. Il suggerimento, dunque, è quello di sperimentare questa nuova build di Windows 10 19H1 solamente all’interno di macchine dedicate.

Infine, Microsoft mette in evidenza un dato importante. Questa build non è disponibile per tutti gli Insider. Nelle note di rilascio, il gigante del software avverte che la build 18329 di Windows 10 19H1 non sarà disponibile in tutte le lingue per alcune edizioni del sistema operativo.