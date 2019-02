Xiaomi Mi 9, tre fotocamere posteriori?

Luca Colantuoni,

Il Mi 8 è stato annunciato a maggio 2018. Il suo successore potrebbe arrivare sul mercato in anticipo, forse entro fine mese. Il Product Manager di Xiaomi, Wang Teng Thomas, ha condiviso sul social network Weibo un’immagine del presunto Mi 9 che svela tre fotocamere posteriori.

Lo Xiaomi Mi 9 sarà ovviamente un modello di fascia alta, quindi offrirà il massimo in termini di materiali, specifiche e prestazioni. La cover, visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo, è chiaramente in vetro. Nell’angolo superiore sinistro è presente il modulo fotografico con tre lenti e il flash LED. Il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX586 da 48 megapixel, mentre per il sensore secondario si prevede una risoluzione di 12 megapixel. La terza fotocamera potrebbe essere di tipo ToF (Time of Flight), utile per catturare l’informazione sulla profondità.

L’attuale Mi 8 ha un lettore di impronte digitali sul retro. Nell’immagine non si vede invece nessun sensore biometrico posteriore. Ciò significa che il Mi 9 dovrebbe avere un lettore di impronte in-display, come nei Mi 8 Explorer Edition e Mi 8 Pro. Probabile la presenza di un sensore con area attiva di 50×25 millimetri che permetterà di sbloccare lo smartphone toccando lo schermo verso il centro, come si vede nel seguente video.

Il Mi 9 dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,4 pollici (2220×1080 pixel) con notch a goccia, processore Snapdragon 855, 6 o 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale con sensore Sony IMX576 da 24 megapixel, modem Snapdragon X24 LTE, batteria da 3.500 mAh e sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. I prezzi dovrebbero subire un leggero aumento rispetto al Mi 8, ma rimarranno sempre inferiori a quelli dei diretti concorrenti. Lo smartphone arriverà sicuramente in Europa, quindi anche in Italia.

Tutto su Xiaomi Mi 8