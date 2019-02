Il nuovo Fujifilm Instant Rebate per la X-H1 e MKX

Antonino Caffo,

Fino al 30 aprile 2019, Fujifilm permette di ottenere uno sconto immediato di 1.000 euro per un bundle davvero interessante. Chiunque acquisterà presso i rivenditori e i canali italiani ufficiali una X-H1 body o in kit con il Vertical Power Booster e uno dei due obiettivi della gamma cine MKX, ossia Fujinon MKX18-55mm T2.9 e Fujinon MKX50-135mm T2.9, otterrà un Instant Rebate difficile da farsi scappare. La promozione è valida solo per i prodotti nuovi e distribuiti da Fujifilm Italia, acquistati in una medesima transazione e presso un Fujifilm Professional Dealer.

Come sappiamo, la Fujifilm X-H1 è dotata di un sensore X-Trans CMOS III da 24.3MP, l’X-Processor Pro, la stabilizzazione d’immagine in-body e una modalità di riduzione dello sfarfallio, che migliora la qualità della fotografia sportiva indoor. Inoltre, ha un body robusto e resistente alle intemperie, registra video massimi in 4K e dota persino la simulazione pellicola cinematografica Eterna. Fujifilm X-H1 è una fotocamera mirrorless che si rivolge ai professionisti e a coloro che cercano prestazioni avanzate in un corpo macchina compatto.

Gli obiettivi Fujinon MKX18-55mmT2.9 e MKX50-135mmT2.9, si contraddistinguono per il design leggero e ultra-compatto, un buon rapporto tra qualità e prezzo, flessibilità e versatilità in diverse situazioni di ripresa, come il paesaggio, l’architettura, la natura e la ritrattistica. Lanciati lo scorso giugno, entrambi offrono elevate prestazioni ottiche e comfort di utilizzo nelle riprese video professionali e sono i primi obiettivi cinematografici completamente manuali nella gamma di ottiche intercambiabili della Serie X. MKX18-55mm copre, nel formato equivalente 35mm, le lunghezze focali da 27 a 84mm mentre l’MKX50-135mm quelle da 76 a 206mm.