VLC 4.0, tutte le novità in arrivo

Luca Colantuoni,

Il noto player multimediale ha superato recentemente il traguardo dei tre miliardi di download. Solo la versione 3.0, annunciata circa un anno fa,è stata scaricata oltre 200 milioni di volte. Gli sviluppatori hanno ora svelato le novità in arrivo con la prossima major release.

Le funzionalità di VLC 4.0 (nome in codice Otto Chriek) sono state illustrate da Jean-Baptiste Kempf durante l’evento FOSDEM 2019 riservato agli sviluppatori. La nuova versione avrà innanzitutto un’interfaccia più moderna con elementi grafici (icone e pulsanti) più piatti e supporto per la trasparenza. Ciò è necessario per seguire i cambiamenti apportati ai vari sistemi operativi, tra cui Windows 10. Verrà inoltre aggiornato l’input manager per semplificare la scelta dei file dal dispositivo e dalla playlist.

VideoLAN migliorerà anche la sincronizzazione tra video e audio, in modo da ridurre il numero di frame persi. Altra importante novità sarà la libreria multimediale, già presente su Android, che arriverà su desktop e iOS. La media library potrà essere disattivata dagli utenti che preferiscono aprire i file direttamente dal File Explorer. Verrà inoltre aggiunto il supporto per audio 3D, VR e filtri video.

Come promesso al CES 2019 di Las Vegas, VLC 4.0 supporterà Apple AirPlay. Con la futura major release verrà eliminato il supporto per i vecchi sistemi operativi. Il player multimediale richiederà almeno Windows 7, macOS 10.11, iOS 9 e Android 4.3, mentre su Linux sarà necessario il supporto per OpenGL. Ulteriori dettagli sullo sviluppo verranno sicuramente divulgati nel corso delle prossime settimane. Al momento non c’è nessuna indicazione sul rilascio ufficiale.