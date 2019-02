Motorola Moto G7, quattro smartphone per tutti

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni è arrivato finalmente il giorno dell’annuncio ufficiale. Motorola ha presentato la nuova serie composta da quattro modelli: Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power e Moto G7 Play. La settima generazione dei popolari smartphone di fascia media soddisfano le esigenze di tutti gli utenti.

Moto G7 Plus

Il Moto G7 Plus è il top di gamma con telaio in vetro 3D (Gorilla Glass 3) e schermo Max Vision da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2270×1080 pixel). L’inusuale rapporto di aspetto indica la presenza di un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 12 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per la doppia fotocamera frontale sono stati scelti sensori da 16 e 5 megapixel. Quella principale è abbinata ad un obiettivo con apertura f/1.7 e al flash dual LED. Sono supportati la stabilizzazione ottica delle immagini e tutte le funzionalità IA del precedente Moto G6 Plus, alle quali si aggiungono lo scatto automatico con sorriso e la modalità Cinemagraph. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE.

Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo M), la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo con Dolby Audio. La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower (27 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Moto G7 Plus sarà disponibile in Italia da fine febbraio ad un prezzo di 319,99 euro.

Moto G7

Il Moto G7 è praticamente identico al Moto G7 Plus. Le uniche differenze sono il processore Snapdragon 632, la fotocamera principale posteriore da 12 megapixel, la fotocamera frontale da 8 megapixel, il singolo altoparlante, il WiFi 802.11b/g/n e il Bluetooth 4.2. La batteria da 3.000 mAh supporta la tecnologia TurboPower, ma l’alimentatore è da 15 Watt. Il Moto G7 sarà disponibile in Italia da fine febbraio (esclusiva Amazon) ad un prezzo di 249,99 euro.

Moto G7 Power

La caratteristica più interessante del Moto G7 Power è la batteria da 5.000 mAh che offre un’autonomia fino a tre giorni (TurboPower da 18 Watt). Lo smartphone possiede un telaio in vetro polimerico, una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel e uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione HD (1570×720 pixel) e notch tradizionale. RAM e storage sono 3 GB e 32 GB, rispettivamente. Le restanti specifiche sono le stesse del Moto G7. Il Moto G7 Power sarà disponibile in Italia da fine febbraio ad un prezzo di 229,99 euro.

Moto G7 Play

Il Moto G7 Play possiede un telaio in plastica e uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1512×720 pixel). Il notch è più largo in quanto ospita anche il flash LED, oltre alla fotocamera da 8 megapixel. La fotocamera posteriore ha invece un sensore da 13 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 632, 2 GB di RAM e 32 GB di storage. La batteria da 3.000 mAh non supporta la ricarica rapida. Il Moto G7 Play sarà disponibile in Italia da fine marzo (esclusiva TIM) ad un prezzo di 189,99 euro.