Nokia 9 PureView, cinque fotocamere posteriori

Luca Colantuoni,

Mancano 17 giorni all’annuncio del Nokia 9 PureView previsto al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. HMD Global ha quindi già preparato i materiali stampa che verranno inviati alle varie testate giornalistiche. Il sito 91mobiles.com ha pubblicato il primo presso render ufficiale che mostra le cinque fotocamere posteriori.

Se l’immagine verrà confermato al lancio, il Nokia 9 PureView avrà cornici normali e uno schermo con rapporto di aspetto 18:9. Il produttore finlandese avrebbe quindi scartato notch e fori nel vetro, adottando una design più tradizionale. Il logo Nokia è visibile alla destra della fotocamera frontale. Non mancano le classiche aperture per la capsula auricolare e i vari sensori. Il lettore di impronte digitali verrà sicuramente nascosto sotto al display. Lungo il lato destro ci sono i pulsanti per accensione e volume.

La caratteristica esclusiva del Nokia 9 PureView sarà il modulo fotografico posteriore. Nella cover in vetro sono stati praticati sette fori. Due di essi sono riservati al flash LED e all’autofocus laser. Gli altri sono occupati dalle lenti Zeiss delle cinque fotocamere. Si tratta di una vera novità per il settore, dato che il numero massimo è attualmente quattro. Non ci sono informazioni su risoluzioni dei sensori e aperture degli obiettivi, ma si può supporre la presenza di obiettivi standard, ultra grandangolare e tele, affiancati da un sensore dedicato alla cattura delle profondità. Il quinto potrebbe essere un sensore monocromatico oppure un sensore 3D ToF (Time-of-Flight).

Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo OLED HDR10 da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD e batteria da 4.150 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non è previsto il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie in versione stock. Sul retro si legge chiaramente il logo Android One. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra compresa tra 750 e 800 euro.