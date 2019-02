San Valentino, le offerte di ASUS

Filippo Vendrame,

San Valentino è sempre più vicino e per le coppie che stanno cercano un regalo tech, ASUS propone una serie dei suoi più richiesti prodotti che per l’occasione vengono anche scontati. Se l’obiettivo è un nuovo smartphone, ASUS propone la promozione Max Love is in the Air, disponibile fino al 14 febbraio per tutti coloro che effettueranno l’acquisto presso l’ASUS eShop. L’offerta prevede uno sconto di 20 euro sull’acquisto di un ZenFone Max M2, disponibile a 229 euro invece che a 249,99 euro, ed uno risparmio di 50 euro con l’acquisto di 2 ZenFone Max M2, disponibili a 199 euro cadauno invece che 249,99 euro.

Inoltre, acquistando, fino al 28 febbraio, ROG Phone, il ben noto smartphone da 6 pollici ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming, sarà possibile ricevere in omaggio GameVice Controller, accessorio dedicato che trasforma lo smartphone in una console portatile. L’offerta bundle è disponibile per coloro che acquisteranno ROG Phone su ASUS eShop e in tutti gli ASUS Gold Store presenti sul territorio italiano. Per rendere felici tutti i fidanzati che amano giocare ai videogiochi, ASUS offre la promozione dedicata all’ASUS ROG Scar II GL504GM, il notebook che offre ancora più potenza e stile per i giochi di sport in FPS, acquistabile al prezzo di 1499 euro invece che 1799 euro esclusivamente dall’8 all’14 febbraio. La promozione è disponibile su ASUS eShop e in tutti gli ASUS Gold Store.

Anche per la gamma dei notebook le offerte di ASUS semplificheranno la ricerca del regalo perfetto per la festa degli innamorati. Dall’8 al 14 febbraio acquistando un VivoBook, il device che offre la combinazione perfetta di prestazioni, stile e comfort, è possibile risparmiare fino a 100 euro a seconda del modello scelto. Optando per ASUS VivoBook S15 S530 il prezzo diventerà 699 euro invece che 799 euro, mentre il modello Asus VivoBook S15 S512 sarà disponibile a un prezzo 649 euro invece che 729 euro; infine, il VivoBook S14 S430 con tecnologia NumberPad sarà disponibile al prezzo di 749 euro invece che 839 euro. Massime prestazioni e design senza paragone: comprando il nuovissimo ZenBook 13 UX333 sarà infine possibile risparmiare 80 euro e ottenere il prodotto al prezzo di 899 euro invece che di 979 euro.