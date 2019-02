Sony Xperia XA3, schermo CinemaWide 21:9?

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese dovrebbe annunciare il nuovo Xperia XZ4 al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Insieme al top di gamma potrebbero essere mostrati tre smartphone di fascia media. I render del Sony Xperia XA3 svelano una delle sue caratteristiche più originali.

Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato alcune immagini, ricavate dai disegni CAD ufficiali, che evidenziano un rapporto di aspetto piuttosto strano. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo 21:9 da 5,9 pollici. Sony ha recentemente registrato in Europa il marchio CinemaWide che probabilmente è riferito al nuovo display. Come si può notare nelle foto, il dispositivo ha un forma allungata e possiede una cornice superiore abbastanza evidente, mentre quella inferiore è molto piccola. Un simile schermo può essere sfruttato per la visione dei film, ma in molti casi verranno mostrate due bande nere ai lati.

Probabilmente Sony apporterà profonde modifiche all’interfaccia per offrire una migliore usabilità con una sola mano (ad esempio spostando pulsanti e menu nella parte inferiore). Per lo stesso motivo i pulsanti per volume/accensione e il lettore di impronte digitali sul lato destro sono stati posizionati più in basso. Sul retro ci sono invece una doppia fotocamera e il flash dual LED.

Il Sony Xperia XA3 dovrebbe avere un processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di storage (espandibili con schede microSD), dual camera posteriore da 23 e 8 megapixel, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 3.500 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie. Lo smartphone verrà offerto in vari colori, tra cui nero, argento, blue e rosa. Anche il Sony Xperia XZ4 dovrebbe avere uno schermo CinemaWide, ma con diagonale e risoluzione maggiori.