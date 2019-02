Google e Confindustria digitalizzano PMI italiane

Matteo Tontini,

Secondo il Digital Economy and Society Index elaborato dalla Commissione Europea, l’Italia è al 25º posto su 28 per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno delle aziende. Un dato che fa riflettere e invita il Bel Paese ad adeguarsi all’innovazione tecnologica, motivo per cui Google e Confindustria hanno pensato di collaborare per avviare un processo di trasformazione digitale.

Stando agli ultimi dati ISTAT, solo il 15% delle PMI (piccole e medie imprese) italiane ha già avviato un processo di digitalizzazione significativo, mentre il 63% utilizza in modo piuttosto limitato il digitale e la tecnologia in generale. L’iniziativa di Google e Confindustria si concentra principalmente su quattro obiettivi:

Formazione del personale sulle competenze digitali, con Google in prima linea per lo sviluppo di una piattaforma contenente percorsi di formazione gratuiti online sugli strumenti del web più importanti.

sulle competenze digitali, con Google in prima linea per lo sviluppo di una piattaforma contenente percorsi di formazione gratuiti online sugli strumenti del web più importanti. Progetti di sviluppo per l’ intelligenza artificiale (e il machine learning), al fine di utilizzarla sul territorio nazionale.

(e il machine learning), al fine di utilizzarla sul territorio nazionale. Supporto all’ internazionalizzazione , vale a dire utilizzare solide tecnologie digitali per avere accesso a informazioni su mercati esteri. Non rimanere dunque ancorati al Made in Italy, seppure riconosciuto a livello mondiale per qualità.

, vale a dire utilizzare solide tecnologie digitali per avere accesso a informazioni su mercati esteri. Non rimanere dunque ancorati al Made in Italy, seppure riconosciuto a livello mondiale per qualità. Incremento della presenza on-line, indispensabile per avere maggiore visibilità su motori di ricerca e mappe.

Il processo di digitalizzazione delle imprese italiane è ancora lungo e tortuoso, ma l’accordo tra BigG e Confindustria fa ben sperare per il futuro. Nel frattempo l’azienda di Mountain View pare stia sperimentando delle notifiche per promuovere le storie editoriali di Play Store: in questo modo, gli utenti vengono avvisati ogniqualvolta un nuovo contenuto, tipo le classifiche dei “migliori giochi di strategia” o “app per il foto ritocco”, è disponibile. Una soluzione interessante per combattere le app malevole, spesso presenti sullo store digitale.