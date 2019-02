Samsung Galaxy S10, funzionalità delle fotocamere

Luca Colantuoni,

Dopo le indiscrezioni sulle specifiche dei tre Galaxy S10 è ora il turno delle nuove funzionalità previste per le fotocamere degli smartphone. Gli esperti di XDA Developers hanno individuato diversi riferimenti nel codice del sistema operativo Android 9 Pie, modificato con l’interfaccia One UI.

I Galaxy S9/S9+ possono registrare video in super slow motion a 720p/960fps. Con i Galaxy S10 sarà possibile usare il super slow motion a 1080p/960fps. Un’altra funzionalità è Best Shot, grazie alla quale si potranno scattare foto perfettamente allineate. Samsung ha inoltre migliorato il Live Focus, consentendo di modificare lo sfondo mediante filtri. Non mancherà la modalità notturna (Bright Mode) che migliora gli scatti in condizione di scarsa illuminazione. Novità anche per la funzionalità Scene Optimizer introdotta con i Galaxy S9. Il numero di scene verrà aumentato da 20 a 30 e sarà possibile il passaggio automatico dalla fotocamera standard a quella grandangolare.

Gli utenti potranno registrare video anche con la fotocamera grandangolare (ma solo a 30 fps) e sfruttare la modalità Dual Capture per salvare uno scatto grandangolare insieme a quello ottenuto con la fotocamera standard. Samsung ha inoltre migliorato la funzionalità Flaw Detection introdotta con il Galaxy Note 9. Oltre ad indicare se lo scatto è sfocato o se la persona ha gli occhi chiusi, lo smartphone suggerirà l’uso di specifiche modalità in base al soggetto inquadrato.

Nel codice ci sono inoltre riferimenti alla stabilizzazione ottica, disponibile anche per la fotocamera frontale durante la registrazione di video a risoluzione 4K. Infine, i Galaxy S10 supportano la registrazione video HDR10+. Samsung aggiungerà il supporto per il formato HEIF e permetterà di effettuare la scansione di documenti, utilizzando l’intelligenza artificiale (Bixby Vision).