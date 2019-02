Asus presenta ROG Rapture GT-AX11000

Antonino Caffo,

Asus ha lanciato un nuovo router gaming di fascia alta, il ROG Rapture GT-AX11000, uno dei più potenti attualmente in circolazione.

Si tratta del fratello maggiore dell’ASUS ROG Rapture GT-AC5300, con molte novità interessanti, come il Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX) e una porta dedicata 2.5G. Il ROG Rapture GT-AX11000 supporta dunque l’ultimo standard wireless sul mercato e, nella banda a 2,4 GHz, può raggiungere velocità fino a 1148 Mbps , grazie alle sue quattro antenne esterne su MU-MIMO 4T4R. Il device realizza anche la cosiddetta tecnologia beamforming che promette di indirizzare meglio il segnale verso i punti di destinazione degli utenti, con più copertura e qualità, aggiungendo alla banda a 2,4 GHz le due bande a 5 GHz, per ottenere un prodotto di classe AX11000, un vero top di gamma. Logica la presenza del WPS e strana l’assenza dello standard di sicurezza wireless WPA3.

A livello tecnico, il ROG Rapture GT-AX11000 permette di configurare le VLAN sulla rete WAN, e VLAN per accedere ai servizi di IPTV, anche se non è attualmente compatibile con alcune VLAN triple in tipologia FTTH. In tutto, abbiamo 4 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) , LAN1 e LAN2, da configurare come Link Aggregation per il collegamento di una doppia scheda di rete e NAS e avere così larghezza di banda fino a 2 Gbps. ROG Rapture GT-AX11000 viene fornito con AiProtection Pro gratuito a vita, un pacchetto di sicurezza di livello commerciale basato su Trend MicroTM che protegge tutti i dispositivi connessi all’interno della rete, anche quelli che non possono eseguire software di sicurezza, come i dispositivi IoT. Il software aggiorna periodicamente le proprie firme, per garantire che la sicurezza della rete sia sempre aggiornata. Il supporto per Asus AiMesh consente inoltre di creare un sistema avanzato, collegando alla rete altri router compatibili ed estendendo la copertura in tutta la casa con seamless roaming. Rog Rapture GT-AX11000 è disponibile al prezzo di 449 euro.