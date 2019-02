Sony Wena converte l’orologio in uno smartwatch

Marco Locatelli,

Hai sempre desiderato avere uno smartwatch ma sei troppo affezionato al tuo vecchio orologio da polso? Il nuovo wearable Sony Wena allora fa decisamente al caso vostro.

Sony Wena è un cinturino capace di convertire un orologio da polso in uno smartwatch. Tutta la tecnologia smart è inserita all’interno del bracciale, come l’NFC per i pagamenti contactless, le notifiche e il tracciamento per il fitness. Ciò significa che si può accoppiare a Sony Wena qualsiasi quadrante, anche quello del tuo orologio preferito. Una soluzione interessante che fa in modo che un utente non si separi dal proprio orologio tradizionale senza rinunciare però alle funzionalità smart. Dalla parte opposta al quadrante li cinturino presenta un piccolo cshermo OLED per veicolare le funzioni smart.

Ovviamente Wena propone anche dei quadranti realizzati ad hoc da Sony, disponibile in cinque versioni differenti e che si sposano perfettamente con il cinturino smart. Sony ha fatto sapere di aver collaborato con alcuni dei migliori orologiai svizzeri per progettare i quadranti di Wena.

Due invece i cinturini: Wena Wrist Pro e Wena Wrist Active. Il primo è completamente in metallo quindi perfetto per accoppiarsi ad un orologio da polso tradizionale. Disponibile in due colori: nero o argento e resistente all’acqua fino a 5 BAR (quindi si può tranquillamente nuotare indossandolo). Le funzionalità di fitness tracking includono il conteggio dei passi e le calorie bruciate.

Il Wena Wrist Active, invece, è realizzato in silicone ed è rivolto a persone più attente alla salute e al fitness. Di conseguenza questo device offre maggiori feature in ambito fitness-tracking rispetto a Wena Wrist Pro con sensori GPS e misuratore di frequenza cardiaca nonché integrazione delle app Apple Health e Google Fit.

Il cinturino Wena funziona ovviamente anche in maniera indipendente quando non collegato ad un quadrante. In questo caso funzionerà come un comunissimo smart band. Entrambi i modelli sono dotati di tre attacchi per adattarsi a diverse tipologie di quadranti: 18, 20 e 22 mm.

Sony Wena è prenotabile da oggi sul sito inglese di Sony, ma i prezzi sono tutt’altro che popolari: 399 sterline (450 euro) per il modello Wena Wrist Pro e 329 sterline (400 euro) per il modello Active.