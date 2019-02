Unieuro, 20 euro di sconto ogni 100 euro di spesa

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valido dalla giornata di oggi sino al prossimo 28 di febbraio. Un volantino molto interessante che per festeggiare la ricorrenza di San Valentino propone una promozione molto ghiotta. Per ogni 100 euro di spesa, Unieuro riconoscerà un buono sconto di 20 euro. Tali buoni potranno essere spesi dal primo al 31 marzo sia online che nei negozi.

Tra gli smartphone in offerta si menzionano il Huawei Mate 20 Lite a 279,90 euro, il Samsung Galaxy S8 a 419 euro, il Huawei P20 Lite a 259,90 euro, l’Honor View 20 a 699 euro e l’iPhone XS Max 64 GB a 1159 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’ottimo iPad 2018 32 GB WiFi a 319 euro. Per chi avesse la necessità di dover acquistare un nuovo computer con il sistema Windows 10, Unieuro propone diverse soluzioni come il nuovissimo Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 1069 euro. Gli appassionati di gaming, invece, possono rivolgere la loro attenzione sulla console PS4 con due giochi al prezzo di 299,99 euro.

In alternativa, la Nintendo Switch con due giochi è venduta a 319,99 euro. Tante anche le proposte tra i televisori di nuova generazione per chi cerca la vera alta definizione per il proprio salotto di casa. Per esempio, il modello LG 49UK6400 con display da 49 pollici 4K è venduto al prezzo di 449 euro.

All’interno del volantino di Unieuro non mancano poi sconti su smartwatch, macchine fotografiche, videogiochi, accessori vari e tanto altro ancora. Spicca, tra i gadget, il monopattino elettrico Segway ES1 venduto al prezzo di 399 euro.