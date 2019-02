Google Assistant sbarca su Nvidia Shield TV

Marco Locatelli,

Google Assistant arriva anche su Nvidia Shield TV, il set-top-box con sistema operativo Android TV per l’home entertainment.

Con questa novità, l’esperienza di utilizzo assume nuove forme. Ora sarà possibile trovare contenuti o chiedere consigli chiedendo aiuto alla voce amica di bigG. Si potrà controllare il device direttamente con la voce senza bisogno di utilizzare il telecomando, ad esempio, per mettere in pausa.

Si può utilizzare SHIELD anche per aggiungere oggetti alla lista della spesa, accendere le luci o controllare chi ha appena suonato al campanello. Google Assistant aiuta gli utenti Android ad utilizzare tutte le funzioni Google tramite la loro TV. È possibile chiedere a SHIELD di mostrare le foto delle ultime vacanze o chiedergli a che ora è il prossimo appuntamento e tutte le informazioni verranno mostrate sulla TV. Inoltre, ora si può utilizzare SHIELD per controllare gli altri device con Google Assistant come ad esempio le casse Chromecast o altri componenti Google Home.

L’esperienza Google Assistant su SHIELD – si legge nel comunicato stampa – è stata ulteriormente ottimizzata per la TV. È possibile chiedere a SHIELD consigli sui film più popolari e verranno mostrate informazioni sullo schermo con le risposte cercate. Chiedere maggiori informazioni sul cast di Game of Thrones e guardare le foto degli attori. Google Assistant su SHIELD TV offre anche suggerimenti per ulteriori domande.

Con questo aggiornamento a Google Assistant, SHIELD TV diventa anche il primo device “hands-free” al mondo. Basta avere il nuovo controller SHIELD vicino dicendo “OK Google” o “Hey Google” si può controllare la TV senza utilizzare il telecomando.

Inoltre, è anche possibile impostare specifiche routine sulla SHIELD TV attivabili con un comando personalizzato. Ad esempio, si vuole conoscere il bollettino meteo, il traffico sulla strada dell’ufficio e far partire una canzone mentre si fa colazione? Si può fare impostando un singolo comando vocale, come ad esempio “la mia giornata” e SHIELD TV darà tutte le informazioni di cui si ha bisogno, facendo partire le app precedentemente impostate nella routine.