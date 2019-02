LG regala 6 mesi di Serie TV su NOW TV

Filippo Vendrame,

LG ha deciso di lanciare in concomitanza della festa di San Valentino una promozione molto interessante per chi acquisterà uno Smart TV LG in promozione entro il prossimo 30 aprile 2019. Per tutti questi clienti, LG regalerà sei mesi di Serie TV su NOW TV in HD. Il Ticket Serie TV di NOW TV permetterà di accedere a 4 canali live (Sky Atlantic FOX life, FOX e FOX Crime) con le Serie TV del momento anche in contemporanea USA e ad intere stagioni.

Usufruire della promozione è davvero molto semplice. Innanzitutto gli utenti dovranno acquistare lo Smart TV entro il 30 aprile 2019 presso i negozi aderenti o i siti di ecommerce partner. Un elenco dei punti vendita aderenti è disponibile all’interno del regolamento del concorso. Gli utenti dovranno conservare lo scontrino d’acquisto. Successivamente dovranno recarsi sul sito di NOW TV e nella sezione “Hai un codice promo NOW TV?” dovranno inserire il codice che è presente sullo scontrino. Codice che potrà essere utilizzato entro e non oltre il 20 maggio 2019.

L’ultimo passo da portare a termine sarà quello di creare un account su NOW TV per poi godere dei 6 mesi gratis offerti da LG. NOW TV è disponile come app all’interno degli Smart TV di LG, basterà solamente scaricarla.

I televisori che rientrano in questa promozione sono i seguenti:

TV OLED 2018 : OLED77W8PLA, OLED77C8LLA, OLED65W8PLA, OLED65E8PLA, OLED65C8PLA, OLED65B8SLC, OLED65B8PLA, OLED55E8PLA, OLED55C8PLA, OLED55B8SLC, OLED55B8PLA

: OLED77W8PLA, OLED77C8LLA, OLED65W8PLA, OLED65E8PLA, OLED65C8PLA, OLED65B8SLC, OLED65B8PLA, OLED55E8PLA, OLED55C8PLA, OLED55B8SLC, OLED55B8PLA TV SUPER ULTRA HD 2018 : 75SK8100PLA, 65SK9500PLA, 65SK8500PLA, 65SK8100PLA, 55SK9500PLA, 55SK8500PLA, 55SK8100PLA, 55SK8000PLB, 49SK8500PLA, 49SK8100PLA, 49SK8000PLB

: 75SK8100PLA, 65SK9500PLA, 65SK8500PLA, 65SK8100PLA, 55SK9500PLA, 55SK8500PLA, 55SK8100PLA, 55SK8000PLB, 49SK8500PLA, 49SK8100PLA, 49SK8000PLB TV NANO CELL 2018: 65UK7550PLA, 55UK7550PLA, 49UK7550PLA