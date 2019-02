Samsung Galaxy Tab S5e, primo tablet con Bixby 2.0

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato un nuovo tablet sottile, leggero e dotato di interessanti funzionalità. Il Galaxy Tab S5e è un modello di fascia media (la e significa essenziale), quindi con specifiche inferiori al top di gamma Galaxy Tab S4. Non supporta la stilo S Pen, ma è il primo tablet del produttore coreano con Bixby 2.0 e l’interfaccia One UI.

Il Galaxy Tab S5e possiede un telaio unibody in alluminio (colori oro, argento e nero). Spessore e peso sono 5,5 millimetri e 400 grammi, rispettivamente, quindi è uno dei tablet più sottili e leggeri in assoluto. A titolo di confronto, l’iPad Pro da 11 pollici ha uno spessore di 5,9 millimetri e pesa 468 grammi. Lo schermo Super AMOLED ha una diagonale di 10,5 pollici e una risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 670, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0. Il Galaxy Tab S5e è un tablet adatta alla fruizione dei contenuti multimediali. Oltre all’ottimo schermo è possibile sfruttare anche i quattro altoparlanti (due lungo il bordo superiore e due lungo quello inferiori) progettati da AKG che supportano la tecnologia Dolby Atmos e la rotazione automatica basata sull’orientamento (orizzontale o verticale).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e Galileo. Sono inoltre presenti la porta USB 3.1 Type-C, il lettore di impronte digitali sul lato destro (sotto il pulsante di accensione) e i POGO pin per il collegamento degli accessori opzionali (tastiera e base di ricarica). La batteria ha una capacità di 7.040 mAh e offre un’autonomia fino a 14,5 ore. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI.

Gli utenti possono utilizzare i comandi vocali di Bixby 2.0 per eseguire diverse operazioni, tra cui il controllo dei dispositivi presenti nella smart home. Il tablet sarà in vendita nel secondo trimestre. È previsto anche il lancio della versione LTE. Il prezzo base è 399 dollari. Non è noto il prezzo in euro.