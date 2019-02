Vodafone, si chiama e si naviga con credito zero

Filippo Vendrame,

Vodafone ha comunicato una nuova rimodulazione che toccherà tutti i suoi clienti ricaricabili a partire dal prossimo 15 di aprile. A partire da quella data, in caso di esaurimento del credito il servizio non verrà più bloccato, e ne verrà assicurata la continuità. Più nello specifico, l’operatore evidenzia che i clienti potranno quindi parlare e navigare senza limiti sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea per 48 ore, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito, al costo di 0,99 euro.

Terminate queste 48 ore, in caso di mancata ricarica, la SIM rimarrà comunque attiva ma solo per ricevere chiamate o SMS e per effettuare chiamate di emergenza. Per i clienti che hanno attivo l’addebito dell’offerta su carta di credito o conto corrente non è invece previsto alcun addebito. Il costo di 0,99 euro sarà detratto dalla successiva ricarica. Nonostante si tratti di una novità positiva in quanto l’operatore continuerà ad assicurare la continuità del servizio di comunicazione anche con credito esaurito, è pur sempre una rimodulazione contrattuale che i clienti di Vodafone dovranno accettare.

Questo significa che è anche possibile non accettare le nuove condizioni e chiedere disdetta come previsto dalla legge.

Sui termini di recesso, l’operatore si esprime nella seguente maniera:

Tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione via SMS e potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali fino al giorno prima della variazione contrattuale, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”. I clienti che hanno un’offerta che include telefono, tablet, “Mobile Wi-Fi”, o prevede un contributo di attivazione a rate, potranno continuare a pagare, a seconda dell’offerta, le eventuali rate residue addebitate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento prescelto. Il diritto di recesso può essere esercitato gratuitamente, eventualmente mantenendo attiva un’offerta che include un telefono e continuando a pagare le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento su: variazioni.vodafone.it o inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a: Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10.0.15 Ivrea, Torino, o via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it, chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190 o compilando l’apposito modulo nei negozi Vodafone, esplicitando la causale sopraindicata.