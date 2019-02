Xbox Onesie si può finalmente prenotare

Filippo Vendrame,

Xbox Onesie, la tuta da gioco creata da Microsoft per i possessori di una console Xbox, si può finalmente prenotare. La storia di questo particolare capo d’abbigliamento è stata particolarmente travagliata. Questa tuta da gioco era stata presentata nel lontano 2016 a seguito del lancio della console Xbox One S. Trattasi, più nello specifico, di una tuta caratterizzata da grandi tasche in cui mettere i controller, da maniche pensate per non scivolare sui braccioli delle poltrone e da un cappuccio extra-large in cui inserire comodamente gli auricolari. Un capo d’abbigliamento davvero “irrinunciabile” per i giocatori più incalliti.

Inizialmente, però, Microsoft evidenziò che questo particolare capo d’abbigliamento era stato creato in tiratura limitata e che non sarebbe stato venduto pubblicamente. Due anni dopo, però, la casa di Redmond cambiò idea e decise di mettere in vendita la tuta da gioco. Ma la gioia dei fan dei prodotti Xbox di Microsoft durò molto poco. Solo due giorni dopo, il gigante del software fece improssivamente marcia indietro annullando tutti gli ordini ricevuti. Il motivo di questa decisione era da collegarsi ad alcuni problemi di qualità del prodotto. La promessa, comunque, era che Xbox Onesie sarebbe in futuro tornata disponibile all’acquisto.

Quel momento è finalmente giunto. Microsoft sembra aver risolto tutti i problemi di qualità ed ha deciso di riaprire gli ordini. Sono due i modelli disponibili: “Xbox Hooded Union Suit” a 74,99 dollari e “Xbox Hooded Union Suit – Fallout 76 Edition” a 89,99 dollari. Entrambi i modelli sono in vendita in tre taglie differenti.

Se non ci saranno intoppi, le spedizioni sono previste a partire dal prossimo 22 di marzo. Le tute Xbox Onesie sono al momento disponibili solo per gli utenti americani e canadesi. Non è chiaro se Microsoft in futuro le renderà disponibili anche altrove.