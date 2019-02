Nikon annuncia le Coolpix A1000 e B600

Antonino Caffo,

Nikon ha comunicato le disponibilità e i prezzi delle due nuove arrivate nel panorama compatte, la Coolpix A1000 e la Coolpix B600.

A commercializzarle in Italia sarà, come è noto, Nital, che ricorda come entrambe le digitali montano ottiche Nikkor super zoom e caratteristiche di qualità, in grado di garantire immagini lodevoli in condizioni anche non ottimali di luce e ambiente. Le Coolpix, vere iterazioni di quello che una compatta dovrebbe essere oggi, permettono di realizzare sia riprese grandangolari che super tele di alto livello, anche in situazioni di scarsa illuminazione. Nello specifico, la Nikon Coolpix A1000 vanta uno zoom ottico 35x, un mirino elettronico integrato e funzioni di registrazione di immagini RAW.

Buona anche come fotocamera da viaggio, consente di passare con facilità dalle riprese grandangolari a quelle con il super teleobiettivo. E non è tutto: riprende filmati in 4K e include un monitor touchscreen inclinabile, semplificare la composizione dell’inquadratura, pure in angolazioni alternative. Questo modello è già in vendita in Italia a 459 euro.

La Nikon Coolpix B600 è una bridge che include uno zoom ottico 60x e un monitor LCD, oltre ad una impugnatura solida. Pensata per varie situazioni, si districa bene sia all’aperto che in ambienti chiusi, senza temere paesaggi e primi piani. La Nikon Coolpix B600 riprende video Full HD con audio stereo e propone una vasta gamma di modi creativi integrati, per aggiungere un tocco artistico a foto o filmati. Sarà nei negozi e online per l’acquisto entro febbraio a 369 euro.