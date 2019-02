Panasonic, nuovi TV OLED e LED 4K

Filippo Vendrame,

Panasonic, dopo aver presentato al CES di Las Vegas il TV OLED modello GZ2000, ha annunciato adesso l’intera nuova gamma di TV OLED e TV LED. Più nello specifico, per il 2019 l’azienda giapponese ha ampliato la sua gamma di TV OLED arrivando ad offrire ai suoi clienti quattro serie: GZ2000, GZ1500, GZ1000 e GZ950. L’intera gamma di TV OLED adotta il processore HCX PRO Intelligent. Questi televisori si contraddistinguono per supportare i formati di metadati dinamici di ultima generazione HDR10+ e Dolby Vision.

Inoltre, tutti i TV OLED di Panasonic possono beneficiare di una calibrazione professionale eseguita dal colorista di Hollywood Stefan Sonnenfeld in grado di soddisfare i requisiti della certificazione UHD Premium. Sonnenfeld ha lavorato ai film più acclamati dell’ultimo decennio, tra cui A Star is Born, Wonder Woman, L’uomo d’acciaio, Star Wars: il risveglio della forza, Jurassic World e molti altri. La casa giapponese non si è dimenticata nemmeno dei TV LED 4K ed ha annunciato il lancio delle nuove serie GX940, GX800 e GX700. Il top di gamma GX940, disponibile solamente nel formato da 75 pollici, dispone del potente processore proprietario HCX Pro Intelligent. Inoltre, supporta i formati Dolby Vision e HDR10+.

Le quattro serie OLED sono disponibili unicamente con schermi da 65 pollici e 55 pollici. In particolare, il top di gamma GZ2000 vanta un esclusivo pannello Professional Edition 4K OLED. Tanto lavoro è stato fatto anche sulla riproduzione del suono. I nuovi TV Panasonic sono tutti dotati di impianti audio predisposti per Dolby Atmos.

Il modello top di gamma GZ2000, inoltre, sfrutta i benefici degli altoparlanti integrati con emissione verso l’alto, che valorizzano la resa Dolby Atmos, in un impianto audio completo di motore Jeno e ottimizzato da Technics. Il modello GZ1500 si differenzia per un elegante altoparlante “Blade” integrato direttamente nella base del TV che, grazie ai potenti altoparlanti con emissione frontale, regala un audio particolarmente coinvolgente.

Dotata del processore HCX, la serie di TV LED 4K GX800 (40 pollici, 50 pollici, 58 pollici, 65 pollici) testimonia l’impegno di Panasonic nell’offrire i vantaggi dei metadati dinamici HDR ad un pubblico esteso, supportando le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision. Tutta la gamma LED 4K, inoltre, supporta la tecnologia High Dynamic Range.

Tutti i nuovi schermi OLED di Panasonic ed il LED GX940 sono compatibili con HLG Photo, il formato HDR per le immagini fisse presente sulle fotocamere di ultima generazione LUMIX di Panasonic. Associando un televisore con tecnologia Panasonic HLG Photo a una fotocamera compatibile, gli spettatori possono riguardare i propri scatti ammirando immagini assolutamente naturali con una gamma dinamica molto più vasta.

I nuovi televisori di Pansonic esaltano il concetto di Smart TV grazie alla tecnologia My Home Screen 4.0 che sfruttando nuova interfaccia grafica permette allo spettatore di impostare le proprie preferenze con ancora più libertà e flessibilità: è possibile personalizzare il layout della schermata iniziale e semplificare l’accesso a video on demand, trasmissioni televisive e applicazioni. Gli utenti possono anche aggiungere alla schermata Home i canali TV guardati più frequentemente. Inoltre, My Home Screen 4.0 supporta la tecnologia HbbTV OpApp (Operator App).

Infine, la nuova gamma TV Panasonic sarà gestibile tramite comando vocale per alcune pratiche funzioni, come accendere e spegnere la TV, cambiare canale, regolare il volume e molto altro sfruttando l’assistante vocale Amazon Alexa.