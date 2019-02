3 Italia Xiaomi Special Edition con Mi Band 3

Filippo Vendrame,

3 Italia, brand di Wind Tre, ha rilanciato la promozione Xiaomi Special Edition che sarà valida, salvo proroghe, sino al prossimo 24 di febbraio. Più nello specifico, questa particolare offerta speciale prevede che i clienti che acquisteranno a rate alcuni specifici smartphone di Xiaomi in abbinamento al piano tariffario ALL-IN Power potranno ricevere lo smartband Xiaomi Mi Band 3.

Gli smartphone di Xiaomi che rientrano nella promozione sono i modelli Mi 8 Pro, Mi 8, Mi Mix2, Redmi 5 Plus, Mi A2 Lite e Redmi 6A. I clienti dell’operatore potranno acquistarli mediante un light credit con Compass Banca S.p.A. o Vendita a Rate 3. Non è previsto alcun anticipo e le rate dei telefoni variano a seconda del modello scelto. Obbligo minimo contrattuale di 30 mesi. Per quanto riguarda il piano tariffario ALL-IN Power, i clienti 3 Italia potranno usufruire di chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e di ben 60 GB di traffico Internet al costo di 9,99 euro al mese.

In caso di recesso anticipato da ALL-IN con smartphone è previsto il pagamento delle rate residue non ancora corrisposte relative allo smartphone e all’accessorio. ALL-IN Power con smartphone prevede per i nuovi clienti un costo di attivazione di 6,99 euro invece di 55,99 euro con Offerta attiva per 30 mesi. Nel caso contrario, ovvero in caso di mancato rispetto della durata contrattuale, vengono addebitati i restanti 49 euro per il costo di attivazione dell’Offerta. Per alcuni smartphone è prevista una rata finale variabile a seconda del modello, la rata finale di Xiaomi Mi Band 3 è pari a 3,90 euro.

Le offerte di 3 Italia includono solamente la navigazione 3G. Per poter accedere alla più performante rete 4G è necessario attivare una specifica opzione al costo di 1 euro al mese, attualmente in promozione a 0 euro al mese fino al 30 Giugno 2019 per tutti coloro che l’attiveranno entro il 24 Marzo 2019.

Maggiori dettagli sul sito di 3 Italia.