Amazon porta al debutto Echo Show in Italia

Filippo Vendrame,

Amazon Echo Show è ufficialmente arrivato anche in Italia. La famiglia di dispositivi Echo su Amazon.it si arricchisce di questo interessante prodotto già disponibile in altri mercati. Trattasi di uno smart display caratterizzato dalla presenza dall’assistente vocale Alexa. Grazie ad un generoso display da 10 pollici HD, Echo Show permette ad Alexa di mostrare diverse tipologie di contenuti. Inoltre, come gli smart speaker della serie Echo di Amazon, anche questo prodotto è in grado di fungere come hub per le smart home.

Amazon Echo Show

Baricentro dell’Echo Show il suo generoso display HD da 10 pollici che permette alle persone di poter visualizzare una serie di informazioni a colpo d’occhio da ogni punto della stanza. Questo smart display può essere utilizzato per ogni sorta di attività domestica, come impostare un timer per la cucina o creare un elenco delle cose da fare. Inoltre, grazie ad Alexa le persone potranno vedere le foto su Amazon Photos, gli orari dei film e tanto altro ancora.

Dal punto di vista tecnico, Amazon Echo Show, oltre al display da 10 pollici, dispone di due driver al neodimio da 2 pollici, di un radiatore passivo per i bassi e di una gestione del segnale Dolby che permettono di diffondere un suono con bassi profondi e potenti e alti nitidi e cristallini, perfetti per ascoltare la propria musica preferita. Una dotazione tecnica perfetta per ascoltare la musica da Amazon Music, Spotify Premium, Deezer e dalle radio in streaming. Inoltre, per fare in modo che l’Alexa capti correttamente i comandi delle persone, l’Echo Show dispone di 8 microfoni sulla parte superiore del dispositivo che utilizzano la tecnologia beam-forming e isolano il rumore di fondo. Se si possiede più di un Echo Show, Echo, Echo Plus o Echo Dot, Alexa usa la tecnologia ESP (Echo Spatial Perception) per rispondere utilizzando il dispositivo Echo più vicino.

Amazon Echo Show è perfetto anche come strumento per l’intrattenimento. Per esempio, i clienti Amazon Prime potranno riprodurre i video di Prime Video. Presto, i clienti potranno accedere a video musicali grazie all’integrazione con Vevo.

Questo smart display è anche un ottimo accessorio per la cucina grazie alla possibilità di essere utilizzato come ricettario utilizzando le guide di GialloZafferano. Echo Show nasce per integrarsi perfettamente anche nelle smart home. Con l’hub Zigbee integrato, Echo Show rende semplice creare la propria Casa Intelligente. Inoltre, può comunicare in modo bidirezionale utilizzando il videocitofono di Ring.

Amazon Echo Show è anche un perfetto strumento di comunicazione. Infatti, dispone di una fotocamera integrata da 5 MP che supporta le videochiamate in alta definizione. Inoltre, utilizzando la funzionalità Drop-In sui dispositivi Echo compatibili, si può controllare cosa succede nella camera dei bambini oppure vedere come si comporta il cane in salotto. Prossimamente i clienti potranno connettersi con più amici e familiari sparsi per il mondo attraverso il supporto di Skype per le telefonate e per le videochiamate. Echo Show dispone di due web browser integrati attraverso i quali è possibile navigare sul Web utilizzando i comandi vocali di Alexa e una tastiera touch.

Amazon Echo Show è offerto al prezzo di 229,99 euro. Questo prodotto è già ordinabile su Amazon.it con disponibilità a partire dal prossimo 27 di febbraio.