MWC 2019: LG Q60, K50 e K40 con schermo FullVision

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato tre nuovi smartphone di fascia media con alcune caratteristiche premium. Gli LG Q60, K50 e K40 condividono alcune specifiche, differenziandosi principalmente per la diagonale dello schermo. Disponibilità e prezzi verranno comunicati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, dove LG presenterà i suoi top di gamma G8 ThinQ e V50 ThinQ 5G.

LG non indica il tipo di materiale usato per il telaio, ma sottolinea la certificazione MIL-STD-810G, quindi i tre smartphone funzionano anche in condizioni ambientali estreme. Tutti hanno uno schermo FullVision con risoluzione HD+, ma cambia la diagonale e il rapporto di aspetto. Altre caratteristiche comuni sono il processore octa core a 2 GHz, il pulsante per Google Assistant, le funzionalità IA per le fotocamere, la connettività LTE, il lettore di impronte digitali sul retro e il supporto per la tecnologia DTS:X 3D Surround Sound che simula un sistema audio a 7.1 canali con gli auricolari compatibili. Queste sono le specifiche dei tre modelli:

LG Q60

Schermo 19:9 da 6,26 pollici

3 GB di RAM

64 GB di storage



Slot microSD (fino a 2 TB)

Fotocamere posteriori: 16 MP con PDAF, 2 MP con sensore di profondità, 5 MP con grandangolo

Fotocamera frontale: 13 MP

Batteria: 3.500 mAh

LG K50

Schermo 19.5:9 da 6,26 pollici

3 GB di RAM

32 GB di storage



Slot microSD (fino a 2 TB)

Fotocamere posteriori: 13 MP con PDAF, 2 MP con sensore di profondità

Fotocamera frontale: 13 MP

Batteria: 3.500 mAh

LG K40

Schermo 18:9 da 5,7 pollici

2 GB di RAM

32 GB di storage



Slot microSD (fino a 2 TB)

Fotocamera posteriore: 16 MP con PDAF

Fotocamera frontale: 8 MP

Batteria: 3.000 mAh

Il sistema operativo non è noto, ma dovrebbe essere Android 8.1 Oreo. Maggiori informazioni verranno divulgate durante il MWC 2019.