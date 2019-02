Vodafone Special Minuti 50 Giga per gli ex clienti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha lanciato una nuova campagna winback via SMS per raggiungere alcuni ex clienti per proporre loro l’offerta speciale Vodafone Special Minuti 50 Giga che si potrà attivare nei punti vendita dell’operatore entro il 28 febbraio, salvo proroghe. Questa speciale promozione winback permette di attivare un profilo tariffario ricaricabile che prevede chiamate illimitate e 50 GB di Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. Secondo alcune indiscrezioni, però, l’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga sarebbe proposta anche a prezzi differenti. Probabilmente, il canone offerto varia a seconda del tipo di ex cliente raggiunto.

Indipendentemente dal costo del canone mensile, i contenuti rimangono sempre invariati. Gli ex clienti Vodafone interessati ad aderire potranno recarsi in un negozio ufficiale dell’operatore dove poter acquistare la nuova SIM ed effettuare la portabilità del loro numero. Si evidenzia che al momento della sottoscrizione dell’offerta, gli utenti dovranno effettuare una prima ricarica obbligatoria. Vodafone Special Minuti 50 Giga non include un pacchetto dedicato agli SMS. I clienti Vodafone potranno richiedere Vodafone Plus con SMS che con un sovrapprezzo di 2 euro al mese offre SMS illimitati, l’ascolto della segreteria a costo zero, i servizi Chiamami e Recall gratuiti e le chiamate gratuite al 414.

La SIM acquistata prevede l’attivazione automatica del piano base Vodafone 25 che offre chiamate a 25 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 20 centesimi. Gli SMS saranno tariffati a 29 centesimi l’uno.

Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro al mese è disponibile anche come offerta operator attack per chi proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. Costo che sale a 7,99 euro al mese se si proviene da Iliad e Kena Mobile.