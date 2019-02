Iliad, iPhone disponibili anche a rate

Filippo Vendrame,

Iliad ha deciso di offrire gli iPhone che già vendeva all’interno del suo eShop con la formula a rate. In precedenza, infatti, l’operatore francese offriva gli smartphone di Cupertino solo a prezzo pieno. Più nello specifico, gli iPhone XS MAX, iPhone XS, iPhone XR e iPhone 8 potranno essere acquistati in 30 rate mensili con un anticipo variabile a seconda del modello scelto.

I clienti Iliad dovranno dunque selezionare il modello di iPhone da acquistare e scegliere se pagare subito o a rate. Da evidenziare che nel caso si scelga la forma di rateizzazione, Iliad non applicherà quel mini sconto sull’acquisto offerto a chi decide di pagare gli iPhone in un’unica soluzione. Una volta acquistato, lo smartphone arriverà a casa del cliente dell’operatore entro 5 giorni lavorativi. Previsto un costo di spedizione pari a 10 euro. Da evidenziare un altro aspetto importante e cioè che la rateizzazione è possibile solamente se si è clienti di Iliad da almeno 3 mesi.

L’acquisto si perfezionerà all’interno dell’area riservata del proprio account Iliad e sarà necessario indicare gli estremi della propria carta di credito sulla quale saranno addebitati gli importi dei canoni mensili.

L’acquisto rateale non vincolerà gli utenti alla SIM di Iliad. In caso di disdetta della SIM o del passaggio ad un nuovo operatore non ci saranno penali e le persone semplicemente continueranno a pagare le rate del telefono. In alternativa sarà anche possibile pagare le rate residue in un’unica soluzione.

Iliad, costi degli iPhone rateizzati

Di seguito i completi costi degli iPhone rateizzati.

Apple iPhone XS Max 64GB : anticipo di 249 euro e 30 rate mensili da 34 euro

: anticipo di 249 euro e 30 rate mensili da 34 euro Apple iPhone XS Max 256GB : anticipo di 359 euro e 30 rate mensili da 36 euro

: anticipo di 359 euro e 30 rate mensili da 36 euro Apple iPhone XS Max 512GB : anticipo di 499 euro e 30 rate mensili da 39 euro

: anticipo di 499 euro e 30 rate mensili da 39 euro Apple iPhone XS 64GB : anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 32 euro Apple iPhone XS 256GB : anticipo di 289 euro e 30 rate mensili da 35 euro

: anticipo di 289 euro e 30 rate mensili da 35 euro Apple iPhone XR 64GB : anticipo di 149 euro e 30 rate mensili da 24 euro

: anticipo di 149 euro e 30 rate mensili da 24 euro Apple iPhone XR 128GB : anticipo di 179 euro e 30 rate mensili da 25 euro

: anticipo di 179 euro e 30 rate mensili da 25 euro Apple iPhone 8 64GB: anticipo di 149 euro e 30 rate mensili da 18 euro