MWC 2019: Xiaomi Mi MIX 5G e Mi 9

Luca Colantuoni,

Il Mobile World Congress 2019 di Barcellona è iniziato con la conferenza stampa del produttore cinese. Dopo aver illustrato i risultati raggiunti in vari mercati e i progressi ottenuti nel campo delle reti 5G, Xiaomi ha svelato il Mi MIX 3 5G con processore Snapdragon 855 e modem Snapdragon X50 5G.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Il Mi MIX 3 5G possiede lo stesso design della versione LTE, ma la cover è in ceramica. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Per ottenere l’elevato screen-to-body ratio (93,4%) è stato utilizzato un meccanismo a scorrimento con magneti permanenti al neodimio che nasconde le due fotocamere frontali da 24 e 2 megapixel. La dotazione hardware è quindi identica, ad eccezione del processore, del modem e della batteria da 3.800 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Due i colori disponibili al lancio (maggio 2019): Onyx Black e Sapphire Blue. Il prezzo della versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage è 599,00 euro.

Xiaomi Mi 9

Come anticipato in occasione del lancio in Cina, Xiaomi ha presentato anche la versione internazionale del Mi 9. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con design Dot Drop. Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 48, 16 e 12 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.300 mAh.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Lo smartphone sarà disponibile in Italia dal 28 febbraio (colori Piano Black, Ocean Blue e Lavender Violet). I prezzi sono 449,90 euro (6GB+64GB) e 529,90 euro (6GB+128GB).