Ho. Mobile: 50GB, minuti e SMS illimitati a 11,99€

Ho. Mobile ha annunciato la nuova tariffa ho. 11.99 che va a sostituire la precedente offerta ho. 9.99. Le indiscrezioni della vigilia si sono quindi rivelate esatte. L’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di mettere mano al suo listino offrendo una nuova soluzione tariffaria che presenta gli stessi contenuti della precedente tariffa ma ad un costo più alto.

La nuova offerta di Ho. Mobile include chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al costo di 11,99 euro al mese. Previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro per le nuove attivazioni e per chi proviene da TIM, Wind, Tre, PosteMobile, FastWeb Full, Iliad, BT Enia, BT Italia, Bladna Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel, Erg Mobile, Foll-in, Green Telecomunicazioni, Kena Mobile, Lycamobile, Mund_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, FastWeb ESP (Pre 2016) e PosteMobile ESP (Pre 2014). Per chi proviene da altri operatori non in elenco il costo di attivazione sale a 29,99 euro.

Si ricorda che per 4G Basic si intende una velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Anche la nuova ho. 11.99 offre tutte quelle caratteristiche che hanno fatto apprezzare le tariffe dell’operatore virtuale di Vodafone.

Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nelle edicole convenzionate, oppure acquistate direttamente nei punti vendita dell’operatore virtuale.

Contestualmente, continua anche l’offerta operator attack ho. 6.99 che offre i medesimi contenuti di ho. 11.99 ma a 6,99 euro al mese per chi effettuerà la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Ho. Mobile.