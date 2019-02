Galaxy S10, l’offerta dedicata di 3 Italia

Filippo Vendrame,

I nuovi Samsung Galaxy S10 non sono ancora arrivati ufficialmente in Italia ma 3 Italia, brand di Wind Tre, ha deciso di lanciare una sua esclusiva offerta per i modelli Galaxy S10 e Galaxy S10+. L’operatore propone due vie per poter acquistare in forma agevolata uno dei nuovi top di gamma Android della casa coreana. La prima prevede l’acquisto tramite finanziamento light credit Compass Banca S.p.A con addebito su SDD (SEPA Direct Debit) o Carta di Credito in abbinamento al piano tariffario ALL-IN Power.

La seconda via, invece, è la classica Vendita a Rate 3 con addebito su carta di credito. Offerta disponibile anche in abbinamento con il piano tariffario FREE che permette ciclicamente di cambiare il proprio smartphone con un modello sempre nuovo (ogni 18 mesi). Scegliendo di acquistare a rate uno dei nuovi Galaxy S10 è previsto un vincolo minimo obbligatorio di 30 mesi. Si ricorda che anche prenotando uno dei suddetti smartphone da 3 Italia entro il 7 marzo si avrà diritto a richiedere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds.

Galaxy S10, offerta ALL-IN

ALL-IN è un piano tariffario che prevede chiamate illimitate e 60 GB di traffico Internet a 9,99 euro al mese

Samsung Galaxy S10 128 GB : anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 17,99 euro al mese.

: anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 17,99 euro al mese. Samsung Galaxy S10 512 GB : anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 25,99 euro al mese.

: anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 25,99 euro al mese. Samsung Galaxy S10+ 128 GB : anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 21,99 euro al mese.

: anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 21,99 euro al mese. Samsung Galaxy S10+ 512 GB: anticipo 0 euro, canone della tariffa di 9,99 euro e 28,99 euro al mese.

Galaxy S10, Vendita a Rate 3

Samsung Galaxy S10 128 GB : anticipo 99,99 euro e 17,99 euro al mese.

: anticipo 99,99 euro e 17,99 euro al mese. Samsung Galaxy S10 512 GB : anticipo 99,99 euro e 25,99 euro al mese.

: anticipo 99,99 euro e 25,99 euro al mese. Samsung Galaxy S10+ 128 GB : anticipo 99,99 euro e 21,99 euro al mese.

: anticipo 99,99 euro e 21,99 euro al mese. Samsung Galaxy S10+ 512 GB: anticipo 99,99 euro e 28,99 euro al mese.

Maggiori dettagli direttamente sul sito ufficiale di 3 Italia.