Huawei Mate 20 X anche in versione 5G

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona il Mate X, primo smartphone pieghevole del produttore cinese con modem 5G. Chi non vuole spendere 2.299 euro potrà scegliere un’alternativa più tradizionale ed economica, ovvero il Mate 20 X, che presto sarà disponibile in versione 5G.

Il Mate 20 X, al momento non venduto in Italia, possiede uno schermo OLED da 7,2 pollici con risoluzione full HD+ (2244×1080 pixel). La dotazione hardware comprende 6 GB di RAM, 128 GB di storage e le stesse fotocamere del Mate 20 Pro. Il processore è il potente Kirin 980 con Dual NPU. A differenza del concorrente Snapdragon 845, questo SoC può essere abbinato al modem Balong 5000. Ecco perché Huawei potrà offrire la versione 5G del Mate 20 X ad un prezzo sicuramente inferiore a quello del Mate X. Dato che la versione 4G costa 899,00 euro si prevede una cifra intorno ai 1.000 euro.

L’ampio display è sicuramente adatto alla fruizione dei contenuti multimediali in streaming, settore in cui è possibile sfruttare al massimo la velocità delle reti di nuova generazione. Altre caratteristiche interessante del Mate 20 X sono la tecnologia GPU Turbo 2.0, gli altoparlanti stereo, il sistema di raffreddamento a camera di vapore con grafene, il supporto per la stilo M-Pen e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Huawei SuperCharge (22,5 Watt).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9. Il Mate 20 X 5G dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del secondo trimestre. Ulteriori informazioni verranno comunicate nelle prossime settimane. In Italia non sono ancora attive le reti 5G, ma si spera che lo smartphone arrivi anche nel nostro paese.