Nuovi prodotti Smart Home in arrivo da Lenovo

Flavio Piccioni,

È passato già un anno da quando Lenovo ha annunciato i suoi Smart Display, nelle versioni con display da 8 pollici e da 10 pollici e con un potente speaker, ad inaugurare la famiglia di prodotti per la casa con Google Assistant integrato e sistema operativo Android Things, e oggi, sebbene essi non siano ancora disponibili per l’acquisto nel nostro paese, al Mobile World Congress di Barcellona abbiamo potuto mettere mano sui nuovi prodotti che l’azienda cinese ha annunciato poche settimane fa.

Per rimanere in tema Android Things e Google Assistant iniziamo con il Lenovo Smart Clock, un dispositivo con display da 4 pollici pensato per essere posizionato sul comodino in camera da letto e con tutte le funzioni di un Google Home Hub (anch’esso non ancora presente nei mercati Europei). Con un concetto simile a quello di Amazon Echo Spot, il display di Smart Clock è in grado di visualizzare il meteo, le ultime notizie, video musicali e molto altro, e contiene al suo interno un altoparlante da 3 Watt oltre a due radiatori passivi per i bassi. Presenti le connettività WiFi dual band e Bluetooth 5.0 per collegarsi senza problemi ai vari servizi streaming o al nostro smartphone. La disponibilità dello Smart Clock è prevista per la prossima primavera, ad un prezzo orientativo di 80-90 Euro, e dovrebbe arrivare anche nel nostro paese.

Molto interessante anche una coppia di tablet Android, entrambi con display da 10 pollici, che si differenziano per la struttura e il comparto multimediale. Il Lenovo Smart Tab M10 ha corpo in policarbonato e due speaker stereo sulla parte frontale, mentre il Lenovo Smart Tab P10 ha un back in vetro e ben quattro speaker frontali. Entrambi sono venduti in abbinamento a una Smart Dock che contiene due altoparlanti da 3 Watt ciascuno e 3 microfoni a lungo raggio che permettono non solo di mantenere i tablet sempre carichi, ma attivano in automatico la modalità Alexa con una interfaccia identica a quella di Amazon Echo Show. Entrambi gli Smart Tab dovrebbero arrivare presto anche in Italia con prezzi orientativi rispettivamente di €199 e €279, comprensivi di Smart Dock.