WhatsApp sviluppa la funzione “ricerca avanzata”

Candido Romano,

Nelle ultime settimane WhatsApp sta sviluppando nuove soluzioni per migliorare la ricerca all’interno selle chat. Sono state implementate già delle novità silenziosamente, ma ora si parla di nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza utente di tutti. Arriveranno in futuro per tutti coloro che sono iscritti sulla beta di iOS e Android, chiaramente per ora non sono ancora disponibili.

Bisognerà quindi tenere d’occhio le prossime beta, dato che queste funzioni di ricerca avanzata sono ancora in sviluppo. WABetainfo dice che WhatsApp sta lavorando duro a queste novità e che passerà del tempo prima della disponibilità pubblica. Ogni giorno gli utenti cercano all’interno della chat vecchi messaggi, video o immagini, ma le opzioni di ricerca per ora sono molto scarne. Con la ricerca avanzata, invece, si avrà una sorta di evoluzione dell’attuale ricerca.

Permetterà innanzitutto di cercare diversi tipi di messaggi: foto, GIF, video, documenti, link e audio. Insomma si potrà filtrare la ricerca in base al tipo di media che si vuole trovare. La ricerca avanzata riporta anche la propria cronologia delle ricerche, che può essere facilmente cancellata. Se si sceglie un file multimediale, ad esempio Foto, WhatsApp mostrerà tutti i messaggi che contengono un’immagine.

I risultati della ricerca avanzata includono anche una anteprima, quindi non sarà necessario aprire il contenuto per vederlo. Si può poi continuare a filtrare i risultati digitando qualcos’altro nella barra di ricerca. La stessa cosa accade per gli altri tipi di contenuti: toccando un link saranno selezionati solo i messaggi con i link all’interno della chat. Non resta che attendere l’arrivo di nuove beta, sperando che al più presto sia inclusa anche questa funzionalità, che arriverà comunque sia su Android che iOS.