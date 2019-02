Kelly Rowland ignora Excel: risponde Microsoft

Marco Grigis,

“Dilemma”, singolo del 2002 di Nelly e Kelly Rowland, è passato alla storia non solo perché rapidamente divenuto una hit a livello mondiale, ma anche per un simpatico dettaglio virale. A 17 anni dalla prima pubblicazione del video, infatti, gli utenti ancora discutono animatamente sui social di una questione apparentemente inspiegabile: perché l’ex Destiny’s Child, per scrivere un SMS all’amato, ricorre alla versione mobile di Excel per Nokia? La cantante ha voluto chiarire la propria posizione in questi giorni, per un meme che ormai la perseguita da oltre un decennio: non ha idea di cosa sia Excel. E Microsoft, tramite il proprio account Twitter ufficiale, ha voluto risponderle.

L’occasione per svelare l’ormai storico arcano è la partecipazione di Kelly Rowland, in veste di ospite, al programma pomeridiano statunitense The Real. Parlando dei successi della sua carriera, sia in compagnia delle Destiny’s Child che come solista, la domanda è sembrata inevitabile. Le conduttrici del talk show, infatti, le hanno chiesto di illustrare le sue reazioni al meme virale che ormai circola da più di un decennio: perché usare un foglio di calcolo per inviare messaggi di testo? E la popstar, forse stremata da quello che è divenuto un vero e proprio incubo, ha affermato candidamente:

Questa è la situazione: non so cosa sia Excel.

Una dichiarazione che non ha potuto far altro che alimentare nuovo chiacchiericcio sui social network, tra utenti stupiti e altri addirittura increduli. Come è possibile, infatti, che la cantante non si sia mai imbattuta in un foglio di calcolo, considerato come Excel sia da tempo immemore uno dei software più diffusi al mondo?

Tra ironie e battute, Microsoft ha deciso di intervenire prontamente sulla questione, rivolgendo un messaggio all’artista tramite la piattaforma Twitter. I social media manager del gruppo, infatti, hanno ripreso il ritornello proprio di “Dilemma”, per inoltrare un attestato d’ammirazione alla cantante:

Non importa quello che fai, siamo pazzi di te.