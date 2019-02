Redmi Note 7 Pro, Snapdragon 675 e fotocamera Sony

Luca Colantuoni,

Il Redmi Note 7 è stato il primo smartphone annunciato dopo la “separazione” del noto brand dalla casa madre Xiaomi. Come promesso durante l’evento di gennaio, il produttore cinese ha ora presentato in India una versione con specifiche migliori, ovvero il Redmi Note 7 Pro. Anche questo modello dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime settimane.

Il Redmi Note 7 Pro è identico al Redmi Note 7. Lo smartphone possiede quindi una cover in vetro e uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un piccolo notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 13 megapixel. Il telaio è stato rivestito con un materiale particolare che, oltre a consentire le sfumature cromatiche, ha permesso di aggiungere la resistenza agli spruzzi d’acqua. Il lettore di impronte digitali è ancora sul retro.

Le uniche differenze rispetto al modello base sono il processore octa core Snapdragon 675 e il sensore Sony IMX586 da 48 megapixel per la fotocamera posteriore. Non manca la stabilizzazione ottica, l’autofocus PDAF e il supporto per la tecnologia 4-in-1 Super Pixel, nota anche come Pixel Binning. La seconda fotocamera ha un sensore da 5 megapixel e viene utilizzato per rilevare la profondità (effetto bokeh). La dotazione hardware comprende anche 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti l’emettitore ad infrarossi che trasforma lo smartphone in un telecomando, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Tyep-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 4 (18 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.

Il Redmi Note 7 Pro sarà disponibile dal 13 marzo in tre colori: blu, rosso e nero. I prezzi sono 13.999 rupie (4GB+64GB) e 16.999 rupie (6GB+128GB), pari a circa 174 e 211 euro.