Huawei Mate X premiato al MWC 2019

Luca Colantuoni,

Lo smartphone pieghevole del produttore cinese è stato uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Lo Huawei Mate X ha impressionato anche i giudici dei Global Mobile Awards, tanto da meritarsi il premio come miglior nuovo dispositivo mobile. Il “foldable phone” arriverà sul mercato nel corso dell’estate.

Questo ambito premio di GMSA (organizzatore del MWC) viene assegnato ai dispositivi mobili appena immessi sul mercato o di prossima uscita e rappresenta il massimo riconoscimento per le tecnologie più all’avanguardia. Tra i possibili candidati al premio “Best New Connected Mobile Device” il Mate X è quello che ha mostrato più innovazioni, aprendo le porte ad una nuova categoria di smartphone. Oltre al design rivoluzionario, lo smartphone pieghevole ha stupito tutti con la sua rivoluzionaria cerniera Falcon Wing, il supporto per le reti 5G e la tecnologia di ricarica rapida Super Charge.

Huawei Mate X ha già ricevuto giudizi molto positivi dai principali media mondiali, ricevendo inoltre 30 riconoscimenti da noti siti come Trusted Reviews e Digital Trends. Thomas Husson, analista di Forrester, ha affermato in un’intervista al Financial Times che lo smartphone conferma la leadership mondiale di Huawei nell’innovazione tecnologica.

Galleria di immagini: Huawei Mate X, le immagini

Il Mate X ha due schermi da 6,6 pollici (2480×1148 pixel) e 6,38 pollici (2480×892 pixel) che diventano un unico display AMOLED da 8 pollici (2480×2200 pixel) quando viene aperto. La dotazione hardware comprende un processore Kirin 980, 8 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere da 40, 16 e 8 megapixel, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e 5G (modem Balong 5000). La batteria da 4.500 mAh supporta la tecnologia Super Charge (55 Watt) che permette di raggiungere l’85% di carica in appena 30 minuti. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI. Il Mate X sarà disponibile nella colorazione Interstellar Blue. Il prezzo è 2.299 euro.

Huawei ha vinto anche altri Global Mobile Awards al MWC 2019, tra cui quello di “Best Smartphone of the year” per il Mate 20 Pro.