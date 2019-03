OnePlus 7 non avrà la ricarica wireless

Luca Colantuoni,

Molti speravano che il OnePlus 6T avesse il supporto per la ricarica wireless, invece è disponibile solo la ricarica tradizionale tramite cavo USB Type-C. Durante un’intervista rilasciata al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, il CEO Pete Lau ha confermato che nemmeno il prossimo OnePlus 7 potrà essere caricato con la tecnologia senza fili.

In base alle recenti indiscrezioni, il OnePlus 7 dovrebbe avere uno schermo AMOLED di almeno 6,4 pollici, ma probabilmente il produttore abbandonerà il notch a goccia per adottare un design slider, simile a quello dello Xiaomi Mi MIX 3. Quasi certamente verranno integrati un processore Snapdragon 855, fino a 10 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Si prevedono inoltre il lettore di impronte digitali ad ultrasuoni e migliori fotocamere (forse una da 48 megapixel). Non ci sarà invece la ricarica wireless per la batteria, una tecnologia sempre più popolare (anche in modalità “inversa”).

Galleria di immagini: OnePlus 6T, immagini dello smartphone

Il CEO Pete Lau ritiene che nessuna soluzione attuale è paragonabile alla tecnologia Warp Charge 30, disponibile nel OnePlus 6T McLaren Edition, grazie alla quale la batteria da 3.700 mAh viene ricaricata del 50% in 20 minuti e del 100% in 60 minuti. A titolo di esempio, la batteria da 3.300 mAh dello Xiaomi Mi 9 può essere ricaricata al 100% in 100 minuti con la tecnologia wireless Charge Turbo (20 Watt).

Il produttore coreano ha inoltre aggiunto che la ricarica wireless comporta un incremento dello spessore. In realtà, lo Xiaomi Mi 9 ha uno spessore di 7,61 millimetri, mentre il OnePlus 6T ha uno spessore di 8,2 millimetri. L’assenza della ricarica wireless nel OnePlus 7 non esclude però che la tecnologia possa essere integrata nei futuri modelli.