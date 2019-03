Tesla Model 3, prezzi inferiori e più opzioni

Filippo Vendrame,

Tesla non si è limitata a presentare la versione “Standard Range” della Model 3. La società americana, infatti, ha annunciato importanti cambiamenti a livelli di prezzi e di opzioni per le varianti già in vendita. I prezzi di accesso delle Tesla Model 3 sono, infatti, calati sensibilmente. Contestualmente, però, la società di Elon Musk ha deciso di sdoppiare l’opzione Autopilot. Chi vorrà inserire le funzionalità di guida assistita nella sua Model 3 potrà adesso scegliere non un solo pacchetto ma due optional distinti.

Il primo pacchetto permette alla vettura di sterzare, accelerare e frenare automaticamente in base alla presenza di altri veicoli e di pedoni nella corsia di marcia. Il secondo pacchetto, invece, include la guida automatica nel comportamento allo svincolo autostradale, inclusi incroci e sorpassi di auto più lente, il Summon e il parcheggio automatico. Inoltre, Tesla ha annunciato che entro la fine dell’anno arriveranno ulteriori funzionalità per il suo sistema Autopilot. Nello specifico, il riconoscimento e la risposta ai semafori e ai segnali di stop e la guida automatica sulle strade cittadine.

In termini economici, in Italia, queste modifiche apportano i seguenti cambiamenti. La Tesla Model 3 Long Range parte da 56.400 euro contro i precedenti 59.600 euro. La variante Performance, invece, parte adesso da 67.500 euro contro i precedenti 70.700 euro. I due nuovi pacchetti Autopilot costano, rispettivamente, 3.500 euro e 5.700 euro (5.400 euro per il singolo pacchetto, in precedenza). Calcolatrice alla mano, la somma totale non cambia rispetto a prima, anzi forse c’è stato un leggero rincaro. Tuttavia, per chi non fosse interessato alle funzionalità Autopilot, il risparmio è molto sensibile. Visti gli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche che partono proprio oggi in Italia, la Model 3 diventa ancora più interessante sul fronte economico.

Elon Musk ha fatto anche sapere che tutte le Tesla Model 3 già in circolazione riceveranno presto un aggiornamento del firmware che migliorerà range e prestazioni.