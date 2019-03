Windows 10 20H1 build 18845 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 18845 di Windows 10 201H1 agli Insider che fanno parte del canale Skip Ahead. Trattasi della nuova build di sviluppo della nuova versione di Windows 10 che arriverà per tutti tra circa un anno e cioè nella primavera del 2020. Il change log non è particolarmente rilevante ma del resto era difficile aspettarsi il contrario.

Windows 10 20H1 è appena all’inizio del suo percorso di sviluppo e le vere novità arriveranno solamente nel corso dei prossimi mesi. Per il momento, Microsoft sta solamente preparando il terreno per tutte le nuove funzionalità di Windows 10 che deciderà di introdurre nel tempo. Comunque, questa nuova build di sviluppo porta al debutto le Emoji nella nuova versione 12.0. Piccola ma sempre gradita novità. Per il resto, il change log mette in evidenza solamente una lista di correttivi generici e di ottimizzazioni varie. Inoltre, sono presenti una serie di problemi che potrebbero compromettere la normale esperienza d’uso del sistema operativo.

Vista la “giovinezza” di questa nuova variante di Windows 10, il suggerimento è quello di provarla solamente all’interno di macchine esplicitamente predisposte ai test.

Microsoft mette in evidenza che le prime build di Windows 10 19H2 inizieranno ad essere distribuite agli Insider quando Windows 10 19H1 sarà completato e pronto alla distribuzione finale. Windows 10 19H2 è il futuro nuovo grande step del sistema operativo che arriverà nel corso del prossimo autunno.

Windows 10 19H1 o Windows 10 April 2019 Update dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del prossimo mese di aprile. Maggiori informazioni sullo sviluppo di Windows 10 potrebbero arrivare a maggio durante l’annuale conferenza Build dedicata agli sviluppatori.

Appuntamento in cui gli osservatori si aspettano che Microsoft annunci grandi cose sui progetti a lungo termine per Windows 10.