Samsung Galaxy A40, specifiche e possibile prezzo

Luca Colantuoni,

Samsung ha già annunciato i Galaxy A10, A30 e A50, ma altri modelli arriveranno presto sul mercato, come il Galaxy A90. Un altro sarà sicuramente il Galaxy A40, di cui sono trapelate alcune informazioni su specifiche e prezzo. Al momento il Galaxy A50 è l’unico che arriverà in Italia.

Il Galaxy A40 ha ricevuto recentemente la certificazione Bluetooth e la pagina di supporto è apparsa sul sito tedesco di Samsung, quindi l’annuncio è imminente. Come si intuisce chiaramente dal nome, questo modello si colloca tra il Galaxy A30 e il Galaxy A50. Si prevedono dunque uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con design Infinity-U e risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), processore octa core Exynos 7904, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Mancano purtroppo informazioni sulle fotocamere, ma quasi certamente il Galaxy A40 avrà almeno due fotocamere posteriori, probabilmente con specifiche migliori rispetto al Galaxy A30. Non ci sono dubbi invece sul sistema operativo che verrà installato sullo smartphone, ovvero Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI. In molti paesi europei sarà possibile acquistarlo ad un prezzo di 249,00 euro. In Italia si dovrà sborsare qualche euro in più.

Un dirigente di Samsung aveva dichiarato durante un’intervista che verranno annunciati smartphone della serie Galaxy A ogni mese fino a giugno. Il numero totale dovrebbe essere nove. Il top di gamma sarà probabilmente il Galaxy A90 con fotocamera pop-up rotante. Nei prossimi giorni verranno sicuramente divulgate ulteriori indiscrezioni sui vari modelli che arriveranno sul mercato.