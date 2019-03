Samsung Galaxy S10, edizione per tifosi bianconeri

Luca Colantuoni,

Samsung è uno degli sponsor della squadra più amata (e odiata) d’Italia, quindi non poteva mancare una versione dello smartphone per i tifosi bianconeri. A poche ore dalla vittoria contro il Napoli, la Vecchia Signora ha annunciato l’arrivo del Galaxy S10 Juventus Special Edition. Non ci sono differenze hardware rispetto al modello standard, ma solo una serie di funzionalità esclusive, come già avvenuto con il Galaxy A7.

Il Galaxy S10 sarà probabilmente il modello più venduto, in quanto più economico del Galaxy S10+. Lo smartphone possiede uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici (Infinity-O) con un piccolo foro nell’angolo superiore destro in corrispondenza della fotocamera frontale da 10 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Exynos 9820, 8 GB di RAM e 128/512 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 12, 16 e 12 megapixel con obiettivi standard (f/1.5-2.4), grandangolare (f/2.2) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Sul Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition sono preinstallate varie app bianconere, tra cui tra cui Juventus VR, Juventus TV (disponibile con un abbonamento gratuito valido fino alla fine della stagione 2018/2019) e Black&White Specials con contenuti extra in esclusiva (wallpaper, suonerie con i cori dei tifosi e video library con i migliori contenuti sulla squadra). Sono inoltre presenti loghi animati all’accensione/spegnimento e l’inno della Juventus come suoneria.

Il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition potrà essere acquistato esclusivamente online sullo Juventus Store a partire da venerdì 8 marzo. Il prezzo non è stato comunicato. I prezzi della versione standard sono 929,00 euro (8GB+128GB) e 1.179,00 euro (8GB+512GB).