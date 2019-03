Audi Q4 e-tron, piccolo SUV 100% elettrico

Filippo Vendrame,

Audi ha svelato oggi il suo ultimo veicolo completamente elettrico della serie e-tron. Trattasi del Q4 e-tron, un piccolo SUV elettrico con oltre 450 chilometri di autonomia basato sulla nuova piattaforma MEB. L’annuncio, atteso, è stato dato dal Salone di Ginevra. Il nuovo Q4 e-tron non è un modello definitivo. La casa tedesca conta di lanciare la versione di serie alla fine del 2020. Q4 e-tron sarà il quinto modello 100% elettrico di Audi a raggiungere gli autosaloni. La casa dei 4 anelli ha già portato al debutto la e-tron a cui a breve seguiranno i modelli e-tron Sportback, Q2L e-tron e la e-tron GT.

In termini di design, c’è una chiara rassomiglianza con il modello e-tron, cosa che non deve stupire visto che fanno parte della stessa famiglia di autovetture. Le misure di questo piccolo SUV elettrico sono: 4,59 metri di lunghezza, 1,90 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza. Per quanto riguarda il gruppo propulsore, Audi afferma che il concept Q4 e-tron è equipaggiato con due motori elettrici, uno per asse. Il risultato è un sistema di trazione integrale con una potenza totale di 225 kW. L’azienda parla di un’accelerazione da zero a 100 Km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 180 Km/h.

Ad assicurare un’autonomia sino a 450 Km (WLTP), una batteria da 82 kWh. Il pacco batteria consente una ricarica rapida ad una potenza massima di 125 kW per recuperare l’80% dell’autonomia in circa 30 minuti. Tanta tecnologia e raffinatezza anche a bordo. L’interno è dotato di un touch screen da 12,3 pollici e di tutti i comfort che ci si aspetta da un piccolo SUV premium.

Q4 e-tron, nella sua versione finale, punterà a diventare uno dei punti di riferimento del settore dei piccoli SUV o dei crossover elettrici di fascia premium. Molto, ovviamente, dipenderà anche dal prezzo con cui Audi deciderà di mettere in vendita questa sua futura nuova auto elettrica.