Vodafone, Giga illimitati per la Festa della Donna

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di festeggiare la Festa della Donna con un regalo esclusivo. Tutti i clienti dell’operatore in possesso di una SIM consumer o business potranno disporre di Giga illimitati da utilizzare per 24 ore per tutta la giornata dell’8 marzo 2019. Trattasi di una promozione molto simile a quella lanciata sempre da Vodafone ad inizio febbraio per San Valentino. Approfittare di questa promozione è davvero molto banale.

I clienti Vodafone non dovranno fare nulla, non dovranno, cioè, riscattare l’offerta perché sarà l’operatore ad attivarla automaticamente. Al termine della giornata dell’8 marzo, la promozione “Giga in Regalo” si disattiverà automaticamente e i clienti torneranno a consumare il traffico dati della loro tariffa canonica. Anche se la promozione per la Festa delle Donna prevede Giga illimitati, l’operatore evidenzia che gli utenti dovranno comunque utilizzare la linea in base alle condizioni di uso corretto e lecito del contratto. Niente abusi, quindi, approfittando della possibilità di poter disporre virtualmente di Giga infiniti per un giorno.

Il bonus di traffico omaggio di Vodafone potrà essere utilizzato usando i seguenti APN: mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. I Giga potranno essere utilizzati anche in modalità hotspot.

I clienti Vodafone potranno utilizzare il traffico dati anche sulla rete 4.5G dell’operatore, nota come “Giga Network 4.5G” che permette, in alcune località, di raggiungere velocità sino a 1 Gbps. Ovviamente, per sfruttare tali velocità servono smartphone compatibili.

Per salutare la Festa della Donna e annunciare la promozione, Vodafone ha anche predisposto un nuovo spot pubblicitario sulle note del brano “Certe donne brillano” del cantautore Luciano Ligabue.