Redmi Note 7, lancio italiano il 12 marzo

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha comunicato tramite la pagina Facebook che il nuovo Redmi Note 7 arriverà in Italia il prossimo 12 marzo. In realtà, la data indicata nell’immagine pubblicata sul social network è “48 marzo”, un chiaro riferimento alla fotocamera posteriore e alla tecnologia Super Pixel 4-in-1. Il Redmi Note 7 Pro rimarrà, almeno per il momento, un’esclusiva del mercato cinese.

Il Redmi Note 7 possiede uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 13 megapixel. La versione cinese, annunciata all’inizio di gennaio, viene offerta nelle configurazioni 3GB+32GB, 4GB+64GB e 6GB+64GB. La pagina del prodotto non è stata ancora aperta sul sito italiano di Xiaomi, ma nel nostro paese dovrebbero essere disponibili le stesse configurazioni previste in Spagna, quindi gli utenti potranno scegliere tre combinazioni RAM+storage: 3GB+32GB, 4GB+64GB e 4GB+128GB.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 660, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali, emettitore ad infrarossi e porta USB Type-C. Il numero 48 visibile nell’immagine è la risoluzione della fotocamera posteriore principale. Grazie alla funzionalità Super Pixel 4-in-1 si possono ottenere scatti da 12 megapixel più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione. La seconda fotocamera da 5 megapixel può essere sfruttata per applicare l’effetto bokeh.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 4 (18 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. I prezzi verranno comunicati il 12 marzo. In Spagna sono necessari 179,00 euro per acquistare il Redmi Note 7 con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, quindi in Italia dovrebbe costare 199,00 euro, considerando la differenza di prezzo del Redmi Note 6 Pro nei due paesi.